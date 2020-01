A Liu testvérek két számban jutottak tovább, Krueger Cole egyben

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang 1500 és 500 méteren is továbbjutott, míg Krueger Cole a hosszabb távon folytathatja szereplését a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

A pénteki nyitónapon a férfiak 1500 méteres távján először Liu Shaoang lépett jégre a magyarok közül és az előző kontinensviadalon 500 méteren aranyérmes versenyző magabiztos futamgyőzelemmel jutott tovább.

Testvérét, az ezen a távon és összetettben is címvédő Liu Shaolin Sándort a negyedik futamban szólították, ő pedig, bár sokáig a mezőny végén korcsolyázott, öt körrel a futam vége előtt az élre tört és különösebb megerőltetés nélkül ugyancsak futamgyőztesként jutott elődöntőbe.

A harmadik egyéni magyar induló, Krueger Cole az utolsó hatosban szerepelt, és ez a csoport hozta össze a legfordulatosabb versenyt: ketten buktak, egy harmadik kisodródó versenyző pedig majdnem elkaszálta a palánk mellett már lassabb tempóban korcsolyázó ukrán Oleg Handejt.

Az amerikai születésű Krueger okos és szerencsés versenyzéssel kimaradt a balesetekből, második helyével pedig ő is továbbjutott, míg az ukrán a zsűri döntésének köszönhetően folytathatja szereplését.

Szűk egy órával később ötszáz méteren is Liu Shaoang kezdett a magyarok közül, jó rajtját követően szinte azonnal negyedkörös előnyt épített ki, és a szám címvédőjeként utazósebességgel korcsolyázva is simán nyerte futamát.



Krueger többek között a táv előző évi bronzérmesével, az orosz Pavel Szitnyikovval indult együtt, és az, hogy tőle kikapott, nem is volt nagy meglepetés. Az már inkább, hogy a jól rajtoló német Adrian Lüdtke is megelőzte, így a magyar versenyző csak abban bízhatott, hogy időeredménye ott lesz a legjobb kettő között. Végül 24 ezredmásodperccel maradt le az negyeddöntőről.

Liu Shaolin Sándor erős futamban szerepelt, francia, olasz és ukrán származású izraeli riválisa is volt, de a váltóval olimpiai aranyérmes magyar gyorskorcsolyázó mindannyiuknál jobban kapta el a rajtot, a második körben pedig a közben élre állt osztrák vetélytársát is megelőzte, így öccséhez hasonlóan ő is első helyen került a negyeddöntőbe.

„Az első futamban nem éreztem magam jó erőben, úgyhogy remélem, szombaton már jobb formában leszek”

– utalt Liu Shaolin az 1500 méterre. Hozzátette, ötszázon már jobban korcsolyázott, ott viszont a penge éle „ment el”, de ezt „jól tudta kontrollálni”.

Kiemelte a szép számú közönséget, mert még világkupákon sem szokta tapasztalni, hogy a pénteki selejtezős napon ennyien kilátogassanak. Felidézte a 2013-as debreceni világbajnokságot is, amikor „szinte elolvadt a jég”, most viszont ugyan „szinte szétfagynak a csarnokban”, de meglátása szerint ez a jobbik verzió.

Délután 14 órától az 1000 méter selejtezőjét és zárásként a váltók negyeddöntőit rendezik.

