A magyar szárnyas huszár lerúgta az exvilágbajnokot

A 26 éves Borics Ádámra itthon és Amerikában is a júniusi, Aaron Pico elleni győzelmét követően figyelt fel a tágabb közvélemény, amikor egy gyönyörű repülő térdrúgással győzött a UFC után a 2. számú MMA-szervezet, a Bellator New York-i gáláján – írja a nemzetisport.hu.

Borics következő meccsére magyar idő szerint vasárnap hajnalban került sor a kaliforniai Inglewoodban, ahol a Bellator pehelysúlyú GP-sorozatának nyitó fordulójában

Hát most ez a pillanat is elérkezett. Borics már az első menetben is jobb volt combrúgásainak köszönhetően, a második menet hajrájában pedig ismét elővette specialitását, a repülő térdrúgást, amellyel leterítette Currant, majd a földön addig ütötte, míg a mérkőzésvezető be nem szüntette a meccset.

Borics így 14–0-ra javította a mérlegét, a Bellatornál pedig 5–0-val áll. Még a meccs előtt újabb négy mérkőzésre szóló szerződést kötött a magyar harcossal a Bellator, de azt még nem tudni, hogy a GP-sorozat 2. fordulójában kivel küzdhet. A sorozat győztese 1 millió dollárt nyer.

Ádám Borics (14-0) becomes the first to knock out Pat Curran, bouncing the two-time champ from Bellator's GP with his signature flying knee and a flurry of second-round strikes! The winged hussar of Hungarian MMA has stopped 6 straight and all 5 of his Bellator foes. #Bellator226 pic.twitter.com/7vDqP7b2Ln

— Kyle Johnson (@VonPreux) September 8, 2019