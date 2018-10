A magyar válogatott pont nélkül távozik Athénból

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Athénban Görögország vendégeként a Nemzetek Ligája C osztályában, így a harmadik fordulót követően a harmadik helyre csúszott vissza a csoportjában.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese bizonytalan védekezéssel kezdett a Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadionban, de hamar kiegyenlítetté vált a játék. A 65. percben Kosztasz Mitroglu révén első kaput eltaláló kísérletükkel szereztek vezetést a görögök, akik minimális előnyüket a lefújásig megőrizték.

A magyarok így továbbra is nyeretlenek Görögországban: három döntetlen mellett hetedszer szenvedtek vereséget.

Tizenhét fokos, enyhén szeles időben görög lehetőségekkel kezdődött a találkozó, a dobokkal és énekkel szurkoló mintegy 550 magyar drukker előtt kifeszített nemzeti színű lobogón az állt: „egy zászló mind felett”.

Az első percekben a hazaiak mezőnyfölényben futballoztak, ráadásul a magyar védők bizonytalanok voltak, de ezt nem tudták kihasználni a görögök. Az első vendég lehetőséget a kilencedik percben Varga szabadrúgása jelentette, amelyet könnyedén hárított a görög kapus, majd Szalai fejese nem sokkal tévesztett célt. Az idő múlásával a magyarok egyre jobban felvették a meccs ritmusát, helyenként az irányítást is átvették a görögöktől.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese elöl néhány ígéretes megoldást mutatott be, ennek eredményeként már három görög védőnek volt sárga lapja, amikor még fél óra sem telt el a meccsből. A védelem – amelyben Willi Orbán most mutatkozott be a nemzeti együttesben, Kádár pedig az 50. válogatott meccsét játszotta – a kezdeti bizonytalanság után stabil volt, így komoly veszély nem fenyegette Gulácsi kapuját.

A szünet után kiegyenlített volt a játék, a görögök főleg Fortunisz jó megoldásaiban bíztak. Végül egy hajszálpontos beadást kihasználva csapata első kaput eltaláló kísérletével Mitroglu megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Ezzel folytatódott egy sorozat: a magyar válogatott minden eddigi idei meccsén kapott gólt.

Az utolsó tíz percre fordulva piros, fehér és zöld füst szállt fel a vendégszektorból, majd több hanggránát durrant, a bíró emiatt két percre megállította a játékot. A hajrában a magyarok nem tudtak újítani, így nem volt egyenlítési lehetőségük, ellenben a görögök előtt adódott egy nagy helyzet, ám Gulácsi bravúrral hárított.

A magyar válogatott hétfőn Tallinnban a pont nélkül álló észtek vendége lesz a sorozatban.

Borítókép: Kádár Tamás (j) és a görög Carlos Zeca a labdarúgó Nemzetek Ligájában játszott Görögország – Magyarország mérkőzésen az athéni Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadionban 2018. október 12-én.

MTI / AP / Thanászisz Sztavrakisz

