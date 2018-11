A negyedik kalapból várhatjuk az Eb-sorsolást

Kedden este lezárult a Nemzetek Ligája csoportköre, amely után kialakult a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőinek kalapbeosztása.

A magyar labdarúgó-válogatott a negyedik kalapba került, ami elsőre talán nem hangzik túl jól, de bőven előfordulhat olyan forgatókönyv, ahol Marco Rossi együttese joggal bizakodhat a kontinenstornára való kijutásban – írja az Origo.

Az UEFA december 2-án Dublinban tartja az Eb-selejtezők csoportjainak sorsolását, méghozzá az alábbi kalapbeosztás szerint:

1. kalap: Portugália, Svájc, Hollandia, Anglia, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Lengyelország

2. kalap: Németország, Izland, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Dánia, Svédország, Oroszország, Ausztria, Wales, Csehország

3. kalap: Szlovákia, Törökország, Írország, Észak-Írország, Skócia, Norvégia, Szerbia, Finnország, Bulgária, Izrael

4. kalap: MAGYARORSZÁG, Románia, Görögország, Albánia, Montenegró, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Litvánia, Grúzia

5. kalap: Macedónia, Koszovó, Fehéroroszország, Luxemburg, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Moldova, Gibraltár, Feröer

6. kalap: Lettország, Liechtenstein, Andorra, Málta, San Marino

Nézzük, miként alakulhatna a magyar csapat szempontjából kedvezően, esetleg rémisztően kedvezőtlenül a csoportbeosztás.

ÁLOMSORSOLÁS

Nyitásként fogjuk meg a dolgok pozitív oldalát. Az 1. kalapban a rossz és a még rosszabb közül lehet választani, de mivel muszáj ráböknünk egy válogatottra, a közelmúlt eredményei, valamint a mutatott játék alapján talán a lengyelek ellen lehetne a legnagyobb esélyünk.

A 2. kalap talán már több verhető riválist rejt a számunkra, talán a csehektől kellene legkevésbé tartania Marco Rossiéknak. A 3. kalap már a magyarhoz hasonló játékerőt képviselő alakulatokat vonultat fel, a Nemzetek Ligájában négy meccs alatt 0 pontos észak-írek tűnnek a leggyengébbnek. Az ötödik kalapból Gibraltárt, a hatodikból pedig San Marinót választanánk, ezen kalkulációk alapján tehát így nézne ki az álomcsoport:

Lengyelország, Csehország, Észak-Írország, MAGYARORSZÁG, Gibraltár, San Marino.

HALÁLCSOPORT

Fel kell készülnünk a lehető legrosszabbra is, ezek alapján nézzük azt a hatost is, ahol a harciasságon és a szervezett játékon kívül alighanem az égiek segítségére is szükségünk lenne a továbbjutáshoz. Tiszteletlenség lenne, ha nem a világbajnok franciákat választanánk az egyes kalapból, a másodikból viszont nem nehéz a döntés, onnan a németek kiemelkednek.

Ugyanez igaz a hármas és az ötös kalapra is, a szlovákokkal minden bizonnyal pokolian nehéz dolgunk lenne, ahogyan a volt jugoszláv iskolán alapuló Koszovóval is. A lett válogatott pedig, bár nem most éli fénykorát, mindenképpen erősebbnek tűnik a hatodik kalap többi képviselőjénél.

Franciaország, Németország, Szlovákia, MAGYARORSZÁG, Koszovó, Lettország.

REÁLIS ESÉLYEK?

Mivel azt már George Lucas és a Csillagok Háborúja óta tudjuk, hogy csak a Sithek beszélnek végletekben, szemügyre kell venni a köztes állapotokat. Elsőként jöjjön egy olyan csoport, ahol bár nem lenne egyszerű dolga Willi Orbánéknak, talán mégsem kellene egyből kongatni a vészharangokat. Az olaszok jelen helyzetükben korántsem idézik régi önmagukat, a lengyeleken kívül talán ők az 1. kalap leggyengébb láncszemei. Az izlandi stílus ellen már a 2016-os Eb-n is megvolt a fegyverünk, miért ne lenne meg most is?

A finneknek a Nemzetek Ligája miatt lenne miért visszavágnunk, és ha már a korábbi sérelmeknél tartunk, Luxemburgnak és Andorrának is meg kellene mutatnunk, hogy csupán kisiklás volt az ellenük elszenvedett arcpirító vereség.

Olaszország, Izland, Finnország, MAGYARORSZÁG, Luxemburg, Andorra.

IRREÁLIS LENNE TOVÁBBJUTÁSRÓL BESZÉLNI?

Végül jöjjön egy olyan verzió, ami éppen csak egy fokkal marad el a halálcsoport mögött. A vb-bronzérmes, és világranglista éllovas belgák biztosan nehéz feladat elé állítanák a magyar védelmet, ahogyan a klasszisokat felvonultató ukrán válogatott is.

Szerbia kőkemény stílusa sem kedvezne nekünk, és Macedóniát, valamint Máltát sem vehetnénk félvállról.

Belgium, Ukrajna, Szerbia, MAGYARORSZÁG, Macedónia, Málta.

Hogy végül Fortuna és a csoportokat kisorsoló emberek milyen utat jelölnek ki a magyar labdarúgó-válogatott számára, az december 2-án kiderül.

