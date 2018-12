A szlovák csapaton keresztül vezet a válogatott útja

Marco Rossi legénysége a dublini sorsolást követően az E jelű csoportba került, amelyben rajtunk kívül a horvátok, a walesiek, a szlovákok és az azeriek kaptak helyet.

A vb-n ezüstérmesként záró Horvátország elsősége papírformának tűnik, viszont a második helyért óriási lehet a küzdelem, ugyanis az első két hely automatikus Eb-szereplést ér, a maradék négy helyet pedig majd a Nemzetek Ligája rájátszásából töltik fel.

A szövetségi kapitány így látta az esélyeket a sorsolás után:

Gyorsan rá is nézhetünk a csoportokra, a B, I, és F csoportok elég izmosnak hatnak, a C-csoportos holland-német párharcot leszámítva a borítékolhatók az első helyek, de nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a magyar válogatott esetében. A második helyet akarják elcsípni a csapatok.

The route to #EURO2020 has been mapped out! 🗺️

Which are the 3 toughest groups? pic.twitter.com/fzP8mReLn9

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) December 2, 2018