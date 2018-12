Az élen zárja az évet a Fradi

Az éllovas Ferencváros 3-2-re legyőzte a vendég Mezőkövesdet a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában szombaton, így az utolsó őszi forduló eredményeitől függetlenül a tabella élén zárja az esztendőt.

Lanzafame góljával már a 37. másodpercben vezetéshez jutott a házigazda, de a vendégcsapat nem zuhant össze. A mezőkövesdiek fegyelmezett munkával mezőnyjátékra kényszerítették a Ferencvárost, amely csak pár helyzetet tudott kidolgozni, ám a gólveszély azokból is hiányzott. A vendégek viszont el sem jutottak Dibusz Dénes kapujának közelébe.

A szünet után rákapcsolt a Ferencváros, de csak lövésekig jutott és tíz percig tudta beszorítani ellenfelét, előnyét azonban nem sikerült növelnie. Ezután ismét kiegyenlítődött a mezőnyjáték, helyzet egyik oldalon sem adódott, olykor szórványos fütty is hallatszott a hazai szurkolók részéről. Lanzafame révén a 79. percben mégis megduplázta előnyét a Ferencváros, amelynek végül Varga Roland értékesített büntetője is kellett a győzelemhez. A szélső találata előtt ugyanis mezőkövesdi részről Cseri Tamás – ugyancsak büntetőből -, majd a 91. percben Vadnai Dániel is egygólosra csökkentette a különbséget, ami a lefújásig már nem változott.

A ferencvárosi együttes pályaválasztóként már 29 mérkőzése nem kapott ki a bajnokságban, a Mezőkövesd ellen pedig 12. tétmeccsén – két döntetlen és egy vereség mellett – a kilencedik győzelmét aratta, sorozatban a hatodikat. Kuttor Attila együttesének ezzel a vereséggel megszakadt a hat tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata.

