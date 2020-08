Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC

A Ferencvárosi Torna Club lett a sportszakmai partnere a 12. alkalommal kiírt, 1300 anyaországi és határon túli magyar egyetemistát megmozgató Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának.

A Ferencvárosi Torna Club lett a sportszakmai partnere a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) által szervezett, 12. alkalommal kiírt, 1300 anyaországi és határon túli magyar egyetemistát megmozgató Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának.

Csütörtökön jelentették be a klubok az együttműködési megállapodást, melynek értelmében az FTC sportszakmai partnerként segíti a BEAC-ot az esemény megszervezésében.

Az FTC közleménye kiemeli, hogy a rendezvényen pár napra az anyaországi területeken kívül Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és a Vajdaságból is Budapestre látogatnak a jövő értelmiségi fiataljai. A torna célja a kezdetektől fogva az volt, hogy segítse a magyar fiatalok határokon átívelő közösségének erősítését, amely egyezik az FTC céljaival és törekvéseivel is.

„A Ferencvárosi Torna Club a magyar nemzet legsikeresebb és legnépszerűbb csapataként mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy anyaországi szurkolói mellett a világ összmagyarságát is képviselje. Különösen igaz ez azokra a drukkerekre, akik az anyaország közvetlen közelében, az elszakított területeken élnek” – olvasható a klub közleményében.

Az FTC és a BEAC megállapodásának értelmében a Ferencváros a Groupama Arénát üzemeltető Sportfive támogatásának köszönhetően lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy egy stadiontúra keretén belül személyesen is ellátogathassanak a férfi futballcsapat otthonába. Mindezek mellett a sportkultúra népszerűsítéseként az egyetemisták a Fradi Múzeumot is felkereshetik, ami révén az FTC színes, gazdag és az egyetemes magyar történelemmel összefonódó múltját is megismerhetik.

A megállapodás fontos pontjaként az FTC csapatsportágaira (férfi labdarúgás, női labdarúgás, férfi kézilabda, női kézilabda, férfi jégkorong, férfi vízilabda, női vízilabda) belépőket biztosít az egyetemisták számára, valamint további infrastrukturális segítséget nyújt a BEAC-nak a torna szervezésében.

A megállapodást Nyíri Zoltán, az FTC alelnöke és Simon Gábor, a BEAC igazgatója szentesítette.

„Kisebb együttműködés már évek óta jellemzi az FTC és a BEAC kapcsolatát, de idén döntöttünk úgy, hogy a Ferencváros szeretne aktívabban részt venni a Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának szervezésében. Ehhez minden segítséget, a nevünket, a ránk irányuló médiafigyelmet, saját médiacsatornáinkat felajánljuk a szervezőknek, továbbá a Ferencváros szeretné megvendégelni azokat az egyetemistákat, akik ennek a kupának köszönhetően pár napig az anyaországból és a határon túlról Budapestre érkeznek” – nyilatkozta Nyíri Zoltán. Hozzátette, szeretnék, hogy az egyetemisták egy picit betekintsenek a klub életébe, megismerjék a történelmét, törekvéseit és a mindennapjait.

Simon Gábor elmondta, óriási dolog, hogy a BEAC határokon átívelő eseménye mögé áll az FTC. „Ahol a Fradi ott van, arra a magyar sportvilág felkapja fejét, ezáltal nagyobb médianyilvánosságot kap az esemény. Az FTC jelenléte rangot ad, és felhívja a figyelmet a KEK által képviselt ügyek fontosságára, a sport határokon átívelő, közösségformáló szerepére. A szervező BEAC és az Eötvös Loránd Tudományegyetem számára a Fradival közös együttműködés hatalmas szakmai elismerés és megtiszteltetés. Tíz év alatt jutott el odáig a rendezvény, hogy ez az együttműködés megszülessen. Azt kívánjuk, hogy ugyanilyen, vagy még fényesebb tíz évet érjünk el a Fradival közösen.”

Az első, 2010-es Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján megközelítőleg háromszáz egyetemista vett részt, de 2020-ba márciusában már 1300 fiatal képviselte lakóhelyét és felsőoktatási intézményét. A KEK-en eleinte futsalban mérték össze a tudásukat a fiatalok, ez mára öt sportágra bővült: a futsal mellett bekerült a programba a nagypályás labdarúgás, a kosárlabda, a röplabda, valamint az asztalitenisz is.