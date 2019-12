Kaposváron is győzött az FTC

A fővárosiak ezzel ismét az élen állnak, s immár 11 meccse veretlenek a bajnokságban.

A címvédő Ferencváros egygólos győzelmet aratott a remekül küzdő, sereghajtó Kaposvár vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A fővárosiak – akik 1977 után először és mindössze másodszor nyertek a somogyi megyeszékhelyen – ezzel ismét az élen állnak, s immár 11 meccse veretlenek a bajnokságban. Az újonc hazaiak ezzel szemben sorozatban hetedszer kaptak ki, és csupán hat pontot szerezve utolsók.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

Kaposvári Rákóczi FC-Ferencvárosi TC 2-3 (1-2)

Rákóczi Stadion, 4115 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Ádám (11.), Csiki (64.), illetve Isael (13., 31.), Boli (75.)

sárga lap: Nagy K. (74.), Vachtler (84.), illetve Heister (24.), Zubkov (67.)

Kaposvári Rákóczi FC:

Slakta – Vachtler, Fodor, Nagy T., Hadaró – Jakimiv (Nagy K., 61.), Nagy J., Csiki, Nagy R. (Balázs, 79.) – Beliczky (Zsiga, 81.), Ádám

Ferencváros:

Gróf – Lovrencsics, Blazic, Botka (Frimpong, 75.), Heister – Haratin, Ihnatenko – Zubkov, Isael, Nguen (Sigér, 80.) – Boli (Szihnyevics, 89.)

Bátran kezdett a hazai csapat, amely gyorsan meg is szerezte a vezetést, de sokáig nem örülhetett, mert a bajnok szinte azonnal egyenlített. A gyors gólváltás után már az FTC irányított, és egy szabadrúgást követően – a duplázó Isael beadásnak szánt lövése elment a teljes kaposvári védelem mellett – meg is szerezte a vezetést. Bár az első félidő hajrájában a házigazdák ismét aktívabban támadtak, a szünetig nem változott az állás.

A fordulás után is lendületben maradt a Kaposvár, s egy szép átlövéssel sikerült egyenlítenie. A vendégek előtt is adódtak lehetőségek, de a befejezésbe rendre hiba csúszott, mígnem Boli a hajrához közeledve már kihasznált egy helyzetet. Az utolsó negyedóra a Ferencvárosé volt, amely lőtt még egy kapufát is, de újabb gól már nem esett.

Forrás: MTI