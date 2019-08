Röpiseink kikaptak a románoktól

A magyar női röplabda-válogatott 3-1-re kikapott Romániától a budapesti társrendezésű Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, a Papp László Budapest Sportarénában szombaton.

A magyar válogatott a pénteki nyitónapon meggyőző játékkal 3-0-ra legyőzte az észteket, míg a románok ugyanilyen arányú vereséget szenvedtek a csoportfavorit hollandoktól.

A két csapat közelmúltbeli mérlege a románoknak kedvezett, hiszen az utolsó 14 egymás elleni összecsapásból 12-t ők nyertek. A két válogatott legutóbb három éve találkozott, akkor az Eb-selejtező érdi visszavágóján a magyarok emlékezetes meccsen, aranyszettben kerekedtek riválisuk fölé, kijutva ezzel a 2017-es kontinenstornára.

A hazai játékosok, illetve a szakvezetés közül mindenki azt mondta az észtek elleni siker után, hogy az a mérkőzés kezdésnek jó volt, ám a román jobb csapat, így szombaton minden bizonnyal jobb teljesítményre lesz szükség.

A két együttest mintegy 3500 néző és remek hangulat várta az arénában, Jan De Brandt szövetségi kapitány nem változtatott előző napi kezdőhatosán.

Jól kezdtek a románok, ráadásul a magyar csapat sok „ingyenpontot” adott nekik a rossz nyitásokkal és fogadásokkal. Dékány Bernadett remek nyitássorozata után Pekárik Eszter blokkjával vezetett először a házigazda (14-13), de a románok hamarosan fordítottak, és a magyarok hibáit könyörtelenül kihasználva megnyerték a nyitófelvonást.

A második szettet magabiztosabban kezdte a vendéglátó, Németh Anett jó támadásaival őrizte néhány pontos előnyét. A román csapat Ioana-Maria Baciu vezérletével látótávolságon belül maradt, 21-20-as magyar vezetésnél egy pontot mindkét edző visszanézetett a videobíróval, mielőtt legalább ötperces tanakodás után a magyaroknak ítélték a labdamenetet.

A hosszas közjátéktól, illetve a románok reklamálásától a hazai csapat és a közönség is „tűzbe jött”, De Brandt tanítványai pedig nem engedték ki a kezükből a részsikert.

A harmadik felvonás első fele is fej-fej melletti küzdelmet hozott, magyar oldalon Németh, a románoknál Adelina Budai-Ungureanu vitte a hátán csapatát a pontjaival. A vendégek folyamatosan növelték előnyüket, mivel a házigazda játéka egyre pontatlanabbá vált, és megint egyre több ki nem kényszerített hibát vétett. A hajrára Jan De Brandt feladócserével is próbálkozott, és bár csapata ötpontos hátrányból felállva két szettlabdát is hárított, fordítani nem tudott, így ismét hátrányba került.

A negyedik etap elején a magyarok nyújtottak jobb teljesítményt, elsősorban annak köszönhetően, hogy a nyitásaik javultak. De Brandtnak nem sokkal később liberót kellett cserélnie, mert Molcsányi Rita több nyitásfogadást is elrontott. A folytatásban megint jöttek a magyar hibák, a vendégek pedig a kiválóan játszó feladó, Diana Lorena Balintoni irányításával egyre közelebb kerültek a győzelemhez. A hazaiak a hajrában sem tudtak fordítani, így 124 perc alatt kikaptak.

A románok legeredményesebb játékosa az egyaránt 19 pontos Baciu és Budai-Ungureanu volt. A rivális 2011 után nyert újra Eb-mérkőzést.

A két mérkőzés után egy győzelemmel és egy vereséggel álló magyar válogatott vasárnap szabadnapos, hétfőn 20.30-tól az azeriekkel találkozik, majd sorrendben a horvátokkal és a hollandokkal csap még össze a C csoportban, amelynek első négy helyezettje jut a nyolcaddöntőbe.

Forrás: MTI

Borítókép: Sándor Renáta (b), valamint a román Georgiana Fales (j2) és Diana Lorena Balintoni (j) a női röplabda Európa-bajnokságon játszott Magyarország – Románia mérkőzésen a Papp László Budapest Sportarénában 2019. augusztus 24-én