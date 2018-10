Megnyerte a magyar válogatott a Three Nations Cupot

A magyar amerikaifutball-válogatott 23-15-re legyőzte a vendég cseh csapatot, ezzel megnyerte a Three Nations Cupot, amelynek harmadik szereplője Szlovákia együttese volt.

A mintegy 5200 néző, tehát telt ház előtt lejátszott összecsapás nagyon rosszul indult a mieink számára: Bencsics Márk először sikertelen passzt adott, második átadása pedig az ellenfél kezében kötött ki. Az ellentámadásból egy nagy játékkal rögtön megindultak a csehek, de előlépett a magyar csapat védelme, s mezőnygólon tartotta ellenfelét, a kísérlet ráadásul kimaradt, így maradt a nulla nulla – összegezte a Nemzeti Sport Online.

Bencsics érezhetően felszívta magát, a második drive-ban már nem hibázott, sőt, a sorozat végén kiosztott egy nagyszerű TD-passzt Wolves-beli csapattársának, Elek Ádámnak (7–0).

Az ellentámadásban harmadik és ötnél kivédekeztük a csehek próbálkozását, ám nekimentek a negyedik kísérletnek, a cseh irányító pedig meglódult a szélen, s meg sem állt a magyar végzónáig (7–7).

Az első negyed vége előtt néhány másodperccelel kellett puntolnunk a labdát, ám nem sikerült, a labdát megszerezte Csehország a 24 yardosunkon. Jött egy zászló is, amely után a csehek négy yardról jöhettek, végül megoldották, egy futott TD-vel 15–7-re átvették a vezetést, mivel a kétpontos kísérlet is sikerült.

A következő magyar támadássorozatban ezúttal Czirók Márton volt Bencsics kedvenc célpontja, az elkapó több fontos játékot is megcsinált – mezőnygóllal végül három pontot sikerült feltenni a táblára (10–15).

A mérkőzés nagyszerű magyar védekezéssel, majd cseh punttal folytatódott, míg Magyarország megcsinált egy fontos negyedik kísérletet (ennél is a Bencsics, Czirók-kapcsolat működött), egy facemask szabálytalanság után pedig a mieink pillanatokon belül a csehek vörös zónájában találták magukat – a támadást sikerült touchdownnal befejezni, méghozzá Czirók 14 yardos elkapásával, amivel a magyar válogatott 17–15-re fordított.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A félidőt megelőzően nem sokkal a csehek irányítója látszólag súlyos térdsérülést szenvedett, így ellenfelünknek a folytatásban nélküle kellett boldogulnia. Néhány másodperccel a második negyed vége előtt 49 yardról Ben Lyons kihagyott egy mezőnygólt, a nagyszünetre így 17–15-ös magyar vezetéssel mehettek pihenőre az együttesek.

Csehország csereirányítója a harmadik negyedben rögtön labdavesztéssel indított, amit Grátz Vilmos gárdája 36 yardos mezőnygóllal büntetett (20–15). Míg a vendégek a folytatásban is szenvedtek, addig a mieink szorgosan gyűjtögették a pontokat, a harmadik negyed végén újabb mezőnygóllal 23–15-re vezettünk.

Tíz perc volt még hátra, amikor Szabó Martin rendkívül fontos labdát szerzett a saját végzónájában. A magyar válogatott védelme kiválóan teljesített, pontot már nem is engedett a cseheknek (még Magyar Ádám is szerzett egy labdát, miután Stadler Dániel ütötte ki az ellenfél kezéből, majd később Szabó Martin húzott le még egy passzt), a nemzeti csapat így 23–15-re megnyerte az összecsapást, egyúttal a Három Nemzet Kupáját is.

A legértékesebb játékosnak Szabó Martint választották meg.

Eredmény: Magyarország-Csehország 23-15

Borítókép: A magyar amerikaifutball-válogatott tagjai a trófeával ünnepelnek 2018. október 14-én