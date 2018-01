Nem indul Nizzában Hosszú Katinka

A három állomásból álló Golden Tour-széria – amely 2016 óta a 2015. március 9-én tragikus repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt olimpiai bajnok úszó tiszteletére Camille Muffat-emlékverseny is – első felvonására péntektől vasárnapig Muffat szülővárosában, Nizzában kerül sor. Az elmúlt években Hosszú Katinka rendre elindult a Golden Tours-sorozaton, de most az első állomást biztosan kihagyja – olvasható az nso.hu írásában.

– mondta a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka. – Mivel most később kezdtem a felkészülést, és a napi edzésrendem is másképp alakul, mint az előző években, természetes, hogy valamelyest változtatok a versenynaptáramon is.”

„Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fogok indulni versenyeken, folyamatosan készülök most is, hiszen imádok úszni, eszembe sem jutott, hogy abbahagyjam, csak most egy kicsit behúzom a féket, és másképp alakítom a felkészülési időszakot.