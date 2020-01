Nincs elvárás a férfi kézisektől az Eb-n

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) nem tűzött ki egyértelmű célt a válogatott számára a csütörtökön kezdődő férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságra.

„Konkrét elvárást nem fogalmaztunk meg, ami nem jelenti azt, hogy ne szeretnénk megnyerni a csoportmérkőzéseket. Sőt, kimondottan törekszünk rá, hogy minden meccsünket sikerrel zárjuk, de

a realitások nem azt mutatják, hogy komoly elvárásokat kell megfogalmazni”

– mondta az MKSZ szerdai sajtótájékoztatóján Nagy László alelnök, aki tagja a válogatott szakmai stábjának is.

Gulyás István szövetségi kapitány hozzátette, egymás között meg kell fogalmazniuk egy célt, és nagyon fontos, hogy a csapaton belül ezt jól határozzák meg. Személyes célkitűzése például az, hogy minden játékosból a lehető legtöbbet hozza ki.

A magyarok a malmői E csoportban szombaton az oroszokkal, hétfőn az olimpiai és világbajnok dánokkal, szerdán pedig Izlanddal találkoznak, a középdöntőbe az első két helyezett jut.

Nagy László úgy fogalmazott, a tavaly nyár óta zajló közös munka során igyekeznek taktikában, technikában és állóképességben is összehangolni a felnőtt és az utánpótlás-válogatottak munkáját. A felkészülésbe a klubok jóváhagyásával extra edzésnapokat iktattak be, és ezeket a 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságot szem előtt tartva igyekeznek a jövőben is maximálisan kihasználni.

A korábbi világklasszis jobbátlövő elmondta, a kerettagok és az edzői stáb tagjai között kölcsönös a bizalom, a csapatban jó a hangulat, és rengeteg munkát végeztek a közelmúltban.

„Meghatározó játékosaink közül néhányan sérülés miatt nem tudnak részesei lenni ennek az eseménynek, helyettük olyanokhoz nyúltunk, akik a következő években meghatározói lehetnek a válogatottnak”

– közölte a 25 évnél is alacsonyabb átlagéletkorú csapatról. Nagy arra utalt, hogy Lékai Máté, Juhász Ádám, Bodó Richárd és Ancsin Gábor is sérülés miatt hagyja ki a norvég-svéd-osztrák közös rendezésű tornát.

Nagy László arra kérte a szurkolókat és a média képviselőit, hogy kezeljék reálisan ezt az Európa-bajnokságot.

„Mi türelmesek vagyunk, hiszen rengeteg dologban kell fejlődnünk, amivel tisztában vagyunk, és a játékosok is vevők erre. Azt kérjük tőlük, hogy annyit nyújtsanak a válogatottban, amennyit a klubjukban szoktak”

– magyarázta az alelnök.

A magyar együttes három edzőmérkőzést játszott január elején: Ausztriát 31-26-ra, Csehországot 27-24-re legyőzte, majd a csehektől 31-22-re kikapott. Nagy László szerint a csehek elleni győztes meccs biztató volt, ha azt a teljesítményt sikerülne stabilizálni az Eb-n és a továbbiakban is, az azt jelentené, hogy erre a csapatra lehet és kell is építeni.

Gulyás István elmondta, hogy a három edzőmeccsen kívül 25 közös edzésre jutott idejük.

„A csehek elleni első találkozó valóban elégedettséggel töltött el minket. A hullámvölgyeket megpróbáljuk minimalizálni, és ha sikerül, az a játékosok önbizalmának is jót fog tenni” – nyilatkozta a szövetségi kapitány.

Elárulta, hogy az oroszokról sok felvételük van, alaposan felkészülnek az első mérkőzésre, és megpróbálják meglepni ellenfelüket. A dánokról is tudják, mire képesek, ellenük nyílt sisakos játékkal készülnek, nekik akarnak ugrani, és fontos, hogy a hétfői találkozó előtt levegyék a terhet játékosaik válláról.

„Izland ellen nagyon érdekes mérkőzés várható, hiszen az északiak nagy sebességgel kézilabdáznak. Nagyon észnél kell lennünk, nem veszíthetünk labdát” – tette hozzá.

Mikler Roland csapatkapitány úgy fogalmazott, számukra is meglepetés lesz, milyen teljesítményt fognak tudni nyújtani.

„Tudjuk, milyen játékerőt képviselnek az ellenfelek. Remélhetőleg lenéznek minket, de nálunk jobban nem akarhatják a győzelmet, az utolsó percig kell küzdenünk”

– szögezte le a Szeged kapusa.

A magyar válogatott akkor vehetne részt az áprilisi olimpiai selejtezőtornák egyikén, ha Dánián, Norvégián, Franciaországon, Németországon, Svédországon, Horvátországon és Spanyolországon kívül legfeljebb egy csapat előzné meg az Eb-n.

Forrás: MTI