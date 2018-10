Pálos Péter ezüstérmes a paraasztalitenisz-világbajnokságon

A szlovéniai Celjében rendezett versenyen a döntőt régi nagy riválisával, az első helyen kiemelt belga Florian Van Ackerrel vívta.

Pálos Péter ezüstérmet szerzett a férfiak 11-es kategóriájában a szlovéniai Celjében rendezett paraasztalitenisz-világbajnokságon.

A magyar szövetség szombati beszámolója szerint a 2012-es paralimpia bajnoka egyáltalán nem könnyű meccseket megnyerve, de különösebb nehézségek nélkül jutott el a vb utolsó napjáig.

Az elődöntő aztán nem kezdődött jól a számára, az első szettben ugyanis hiába volt játszmalabdája a francia Lucas Créange ellen, a rivális fordított és előnybe került. Ezután azonban már Pálos irányított, taktikus játékkal megnyerte a következő három szettet, s bejutott a fináléba.

A döntőt régi nagy riválisával, az első helyen kiemelt belga Florian Van Ackerrel vívta, és négy szettlabdáról itt is elbukta a nyitó felvonást. A második játszma is a vetélytársé lett, s bár a harmadikban a magyar játékosnak sikerült szépítenie, ez nem volt elég, a belga a negyedik szettet is megnyerte, így Pálos ezüstérmesként zárt.