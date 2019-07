Szoros meccsen bukta el a döntőbe jutást a férfi pólóválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 12-10-re kikapott az olasz csapattól a kvangdzsui világbajnokság csütörtöki elődöntőjében, ezzel eldőlt, hogy nem szerez olimpiai kvótát a Koreai Köztársaságban.

A szombati bronzmérkőzésen így megismétlődik a két évvel ezelőtti margitszigeti döntő, azaz Märcz Tamás együttese a horvátokkal találkozik – közép-európai idő szerint 10 órakor.

A magyar csapat legközelebb hazai környezetben, a januári Európa-bajnokságon harcolhatja ki az ötkarikás részvételt, ott is egy kvóta talál gazdára.

A két csapat idén az Európa Kupa zágrábi nyolcas döntőjében a négy között találkozott egymással, a magyarok akkor Varga Dénes négy góljának is köszönhetően 12-11-re nyertek. A Ferencvárossal idén Bajnokok Ligája-győztes, ott a nyolcas döntő legértékesebb játékosának megválasztott olimpiai bajnok Kvangdzsuban az első csoportmérkőzésen Új-Zéland ellen eltörte a kisujját a lövő kezén. Az ausztrálok elleni negyeddöntőben ugyan vízbe ugrott, és ha már ott volt, akkor egy zseniális góllal indította meg a csapat szekerét. Az így is nagy meglepetést okozott, hogy a csapatkapitány ott volt a kezdőben, igaz, csak egy rövid ideig játszott.

Az olaszok mindjárt az első támadásukból emberelőnybe kerültek, Francesco Di Fulvio pedig kíméletlenül kihasználta a lehetőséget és Nagy Viktor feje fölött a hálóba lőtt. Szinte azonnal jött a második olasz fór is, de Gonzalo Echenique fölé pattintott. A túloldalon Hárai Balázs jóvoltából először kerültek előnybe a magyarok, a figurát pedig némi meglepetésre Pohl Zoltánra játszották ki, a Ferencváros játékosa nem hibázott. A másik magyar center, Mezei Tamás is szállított egy előnyt, Sedlmayer Tamás pedig nem teketóriázott, azonnal a kapuba bombázott. Az olaszok Di Fulvio akciógóljával egyenlítettek, de a harmadik és a negyedik magyar fór is góllal zárult, előbb Manhercz Krisztián, majd Vámos Márton volt a befejező. Mindeközben az olaszoknak három emberelőnyös akciójuk is a magyar blokkban halt el.

Az olaszok egy emberelőnyből és egy megúszásból szerzett góllal 58 másodperc alatt egyenlítettek a második negyed elején, az ötödik magyar fór pedig már kimaradt. A rivális Di Fulvio és Echenique harmadik góljával kettővel ellépett. Zalánki Gergő bődületes kapufás góllal szépített, az olaszok viszont visszaállították a különbséget – videóbíróra volt szükség Michael Bodegas lövése után. A kapuban Vogel Soma váltotta Nagy Viktort. Bátori Bence a szünet előtt kétszer is próbálkozhatott emberelőnyben, de előbb a kapufára lőtt, majd Marco Del Lungo hárított. A magyar szempontból 5-1-re elveszített második negyed kétgólos olasz előnyt eredményezett a szünetre.

A nagyszünet után fórból zárkózhatott volna fel a magyar csapat, de a szépen kivitelezett figura végén Jansik Szilárd a kapusba húzta a labdát. Egy jó védekezést követően elöl Hárai villant centerből, és úgy tűnt, Vogel megbabonázta az olasz lövőket, akik rendre pontatlanul céloztak ellene. Másfél perccel a negyed vége előtt emberelőnyben Märcz Tamás időt kért: a gyönyörű figura végén Angyal Dániel egyenlített. Az olaszok egy fór végén aztán másfél perccel a szünet előtt megtörték több mint másfél negyeden át tartó gólcsendjüket, sőt, hét másodperc volt csak hátra, amikor ötméterest kaptak, Pietro Figlioli pedig nem hibázott, ráadásul Hárai Balázs kipontozódott.

A zárónegyedet emberelőnyben kezdhették a magyarok, Sedlmayer el is hozta labdát és amikor az olaszok már éppen kiegészültek, Vámos lőtt óriási kapufás gólt. Emberhátrányban Varga szerzett elegánsan labdát, a fór viszont kimaradt. Vogel védése után újra létszámfölénybe kerültek a magyarok, a szövetségi kapitány időt kért, de Vámos mindkét lövését védte az olasz kapus. A túloldalon a rivális is fórt kapott, Alessandro Campagna ugyancsak kikérte az idejét, Figari pedig második gólját szerezte az akció végén. Zalánki távoli akciógóljával három és fél perccel a vége előtt újra egy gólra olvadt az olasz előny, de Echenique egy figyelmetlenséget kihasználva ismét betalált (11-9). A magyarok videózás után Angyal-révén kerültek újra közelebb, de Stefano Luongo lövése becsúszott a rövidnél Vogel kezei alatt. Egy perccel a vége előtt újra előnyben támadhatott a magyar csapat, de Zalánki lövése a felső lécen csattant, ezzel eldőlt a mérkőzés.

Forrás: MTI

Borítókép: Mezei Tamás (j) és az olasz Edoardo Di Somma a férfi vízilabda torna elődöntőjében játszott Magyarország – Olaszország mérkőzésen a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 25-én.