Történelmi eredménnyel zártunk

Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint speciális feladatot jelentett az olimpiai sikerek után megfelelő állapotba hozni a rövidpályás gyorskorcsolyázókat a montreali világbajnokságra, melyet aztán Liu Shaolin Sándor révén a nehézségek ellenére is történelmi eredménnyel zárt a csapat.

A válogatott edzője az M4 Sport Sportreggeli című műsorában kedden elmondta, hogy fizikailag és pszichésen is megpróbálták felkészíteni a sportolókat, de nem volt egyszerű a helyzetük. Mindössze kilenc nap állt rendelkezésre a kanadai utazásig, két női versenyzőnek, Jászapáti Petrának és Bácskai Sára Lucának pedig annyi sem, hiszen ők egy héttel korábban a junior vb-n szerepeltek.

„A vb minden évben az év legfontosabb versenye, kivéve az olimpiai évet. Tehát most ez egy kicsit háttérbe szorult” – jegyezte meg Bánhidi, aki gyermeke születése miatt ezúttal nem utazott el a válogatottal.

„Felemásra sikeredtek ezek az eredmények, de ebbe mindenképpen be kell kalkulálni, hogy az olimpiai sikerek után voltunk.”

A szakember ugyanakkor külön kiemelte, hogy Liu Shaolin Sándor összetettben nyert ezüstérme történelmi, mivel ebben a számban eddig a harmadik hely volt a legjobb magyar eredmény, amit szintén ő ért el.

Az idősebbik Liu-fivér második helye azt is jelentette, hogy nem szakadt meg a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók nagy sorozata, ugyanis

az elmúlt három évben egyetlen olyan világverseny sem volt, melyen ne szereztek volna érmet a magyarok.

Bánhidi Ákos arról is beszélt, hogy most a versenyzőkre nagyobb pihenés vár, a szakmai stáb tagjainak pedig értékelniük kell az elmúlt időszakot és a legfontosabb feladatuk a „hogyan tovább” megtervezése. Szerinte az elmúlt évek túlfeszített tempóján kicsit lazítani kell, s ha a következő játékokon is legalább ilyen sikeresen akarnak szerepelni, az újabb olimpiai ciklus első évében nem foghatnak bele olyan lendülettel a munkába, mint az elmúlt években. Mint mondta, nem szeretnék „szénné égetni” a versenyzőiket, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a gyeplőt nem akarják teljesen elengedni, hiszen jövőre is szeretnének jó eredményeket, s tartaniuk kell a lépést a világgal.

Borítókép: Liu Shaolin Sándor gyorskorcsolyázó és Bánhidi Ákos sportágvezető a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzésén a Kangnung Jégcsarnokban 2018. február 6-án.

MTI Fotó / Czeglédi Zsolt