Újabb bravúr: Balázs Attila már a negyeddöntőben

Balázs Attila második mérkőzésén is bravúros győzelmet aratott, ezzel bejutott a negyeddöntőbe az 586 140 euró (184,6 millió forint) összdíjazású budapesti férfi salakpályás tenisztornán.

A világranglistán 246. magyar játékos kedden a nyitókörben bravúrral 6:3, 6:4-re verte a lengyel Hubert Hurkacz-ot, és először győzött le top 60-as ellenfelet. A sorsolás folytán nem sok ideje maradt a pihenésre, mivel szerdán már ismét pályára szólították, ezúttal a verseny egyik favoritja, a hatodik helyen kiemelt John Millman ellen. Az ATP-rangsorban 39. rivális nem túl sikeres időszakot tud maga mögött, ugyanis márciusban az Indian Wells-i és a miami szupertornán sem nyert meccset, mint ahogy a salakszezont megnyitó monte-carlói viadalon sem. A magyar fővárosból ezzel együtt kellemes emlékeket őrizhet, mivel tavaly döntőt vívott az akkor még a Kopaszi-gátnál lebonyolított Hungarian Openen. Akkor az olasz Marco Cecchinato gátolta meg első tornagyőzelmének megszerzésében.

A 2018-as US Openen negyeddöntős Millman – aki New Yorkban Roger Federert is megverte – 2:2-ig tartotta a lépést a minden labdáért elinduló magyarral, aki előnyét megtartva kiszerválta a 39 perces nyitószettet. A folytatásban maradtak a hosszú labdamenetek, melyeket Balázs mesteri rövidítésekkel színesített, nem egyszer őrületbe kergetve a hiába előrerohanó ausztrált. A budapesti játékos szervái 2:3-nál bizonytalanodtak el először, a 29 éves Millman brékelt, majd 2:5-nél másodszor is, így 1 óra 20 perc elteltével kiegyenlített.

Az utolsó felvonásban Balázs rögtön elvette riválisa adogatását, sokadik ejtésével bréklabdát hárított, és 3:1-re, majd 4:2-re elhúzott. A hazai játékos 4:2 után elképesztő ütésekkel dupla brékelőnybe került, majd három bréklabdát hárítva hozta a szerváját, és lezárta a 2 óra 1 perces meccset.

„Sokat javultak a körülmények, ma már élvezetesebb volt a játék, remélem, pénteken még gyorsabb lesz a pálya.

Szerintem nagyrészt fejben dőlt el a meccs, próbáltam stabilan játszani, és sosem adtam fel”

– mondta a magyar teniszező, aki legnagyobb sikerét érte el azóta, hogy 2012-ben elődöntős volt a bukaresti ATP-versenyen.

„Most lesz másfél napom a pihenésre, regenerálódásra, és hangsúlyozom, hogy messze nem ért véget ez a torna a számomra, nagy terveim vannak itt még.”

Balázsra a pénteki negyeddöntőben a francia Pierre-Hugues Herbert (49.) vagy a szerencsés vesztesként főtáblára került német Matthias Bachinger (129.) vár. Ennek kapcsán elmondta, mindkét játékost ismeri, és mindkettejük ellen lehet esélye.

A Hungarian Open első két kiemeltje, a US Open-bajnok Marin Cilic, valamint a világranglista 12. helyén is megfordult Borna Coric erőnyerőként kihagyta a nyitókört, és csak csütörtökön kezdi meg szereplését. A két horvát sztár szerdán is kilátogatott a Sport11-be, ahol a magyar szövetség által szervezett családi nap keretében kedélyesen ütögetett egy kicsit a 2-es pályán a sorban álló gyerekekkel.

