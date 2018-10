Vranjest elküldték Veszprémből

Felmentette a munkavégzés alól a szakmai stábot dr. Csík Zoltán, a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttest működtető Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

A klub rövid közleményt adott ki, eszerint azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól Ljubomir Vranjes vezetőedzőt és segítőjét Björn Satherströmöt – írja a Veol.

A Bajnokok Ligájában a szombati Vardar Szkopjétól, hazai pályán elszenvedett 27-25-ös vereség után nemcsak a két tréner, hanem a szakmai igazgató, Eklemovics Nikola is távozik a klubtól.

Az új szakvezető kinevezéséig a szakmai munkát Gulyás István, a Telekom Veszprém utánpótlásában dolgozó, az U21-es csapatot irányító szakember veszi át. A tréner számára egyáltalán nem lesz idegen ez a feladat, hiszen korábban eredményes munkát végzett Ausztriában, Katarban is,valamint három éven át vezette a Gyöngyös NB I-es gárdáját is.

Az MKSZ is nyilatkozott az üggyel kapcsolatban

A Magyar Kézilabda Szövetség közleménye szerint mivel Vranjes egyúttal a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, a történteket és azok lehetséges hatásait az MKSZ illetékeseinek is értékelniük, mérlegelniük kell.

„Válogatottunk készül a jövő januári világbajnokságra, amely a tokiói olimpiai kvalifikáció szempontjából is kulcsfontosságú, de természetesen önmagában is az. A sorsolásunk kedvezőnek mondható, a csapatunk erős, a tét óriási. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar válogatott a lehető legjobb esélyekkel vágjon neki a világbajnokságnak. Hogy ez ebben a konkrét ügyben és helyzetben mit jelent, arról e pillanatban még semmi végérvényeset nem mondhatunk, mert az előállt szituáció számunkra is új és váratlan” – nyilatkozta Novák András, az MKSZ főtitkára.

A sportvezető hozzátette, konzultálnak az érintettekkel, elsősorban a szövetségi kapitánnyal, majd a Veszprém válogatott kulcsjátékosaival, mindenkivel, akinek a véleménye, értékelése segíthet a helyzet optimális kezeléséhez.

A nemzeti csapat legközelebb október 24-én Érden a Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezőn lép pályára, a 2019-es világbajnokságot pedig január 11-én, Koppenhágában kezdi meg Argentína ellen.

Borítókép: Ljubomir Vranjes, a Veszprém svéd vezetőedzője a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjében játszott MOL-Pick Szeged – Telekom Veszprém mérkőzésen a debreceni Főnix Csarnokban 2018. április 15-én.

MTI Fotó / Czeglédi Zsolt