Ez a tolnai ezüstérem különösen szépen csillog

A mostani szezonban elnyert bajnoki ezüst a Tolna-Mözs NB I-es női futsal csapatának eddigi legnagyobb sikere – hangzott el az együttes éremátadó ünnepségén.

A sportág legnagyobb hazai múltú együttese a Tolna-Mözs, amely 2005 óta szerepel az élvonalban. A klub története során korábban kétszer már nyert bajnoki ezüstérmet, 2018-ban pedig Magyar Kupa győzelmet ünnepelhetett. Simon Ferenc, a tolnai női futsal atyamestere szerint azonban a 2020-2021-es bajnokságban – rendkívül kiélezett küzdelemben – kivívott bajnoki második hely a Tolna-Mözs eddigi legnagyobb, szakmailag legértékesebb sikere. Ami az országosan is kiemelkedő tolnai utánpótlás nevelés szempontjából szintén nagyon fontos.

Simon Ferenc a tolnai Thelena Hotelben rendezett éremátadó ünnepségen beszélt erről. A klubvezető szerint a sikerhez az akarat, az alázat, a szív mellett hozzájárult, hogy a mostani csapat tagjai – nem csak a frázisok szintjén – remek közösséget alkotnak. Kiemelte, hogy bár a játékosok zöme budapesti, vagy főváros környéki, mégis a tolnai csapatot választották, holott itt az anyagi juttatások jóval szerényebbek a riválisokénál. A lányok amatőrként, munka, illetve tanulás mellett érték el ezt az eredményt.

Az ügyvezető kitért arra is, hogy a koronavírus idején több játékos is megbetegedett, a járvány miatt a klub anyagi lehetőségei is romlottak. Hátrányt jelentett az is, hogy a pandémia miatt a hazai meccsek zömében zárt kapusak voltak, holott a Tolna-Mözsnek van a legnagyobb szurkolótábora.

A klubvezető köszönetet mondott a csapattagoknak, a kiváló munkát végzett szakmai stábnak, mások mellett Reveland Zoltán edzőnek, Bobory Balázs asszisztensnek, az utánpótlás nevelést vezető Folk Györgynek. Megköszönte a támogatást a tolnai önkormányzatnak, a szurkolóknak, a szülőknek, a lelkes civil segítőknek, a gyümölcsöző szakmai együttműködést a Paksi FC-nek.

Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere kiemelte: a futsal egyesület korábban nem véletlenül kapta meg a Tolna Város Sportjáért kitüntető díjat. Azt kívánta, hogy a klub jövőre kevésbé nehezített pályán, legalább ilyen sikeres évet zárjon. Márkus Ákos, az MLSZ futsal bizottságának elnöke is gratulált a csapatnak. Úgy fogalmazott, hogy Tolna a hazai női futsal egyik motorja, zászlóshajója. A csapat vezérszurkolója, Konkoly Kálmán felidézte, hogy bár sok meccsre nem tudtak kimenni, de az interneten követték az élő közvetítéseket. – Nagyon büszkék vagyunk rátok! – biztosította a lányokat.

A bajnoki érmek és a serleg átadás után különdíjat vehetett át Deczki Vanda, mint a legjobb tolnai kapus, Vámosi Georgina, a házi gólkirály és Szalkai Kitti, mint a legjobb játékos.

Az első tolnai profi játékos Vámosi Georgina mindössze 16 éves, de ő lőtte a tolnai csapatban legtöbb gólt. A klub a sikeres szezon után szerződést kötött vele, ő lesz az első tolnai profi futsal játékos. A dunaszentgyörgyi lány elárulta, hogy már ötévesen elkezdett focizni. Tízéves kora óta játszik Tolnán, már igazi tolnainak számít. A tolnai gimnázium tizedikes diákja. A futsal mellett a Paksi FC nagypályás labdarúgója is. Tavaly óta tagja a tolnai felnőtt futsal csapatnak. Azt mondja, nagyon jó szezonja volt, bár, ahogy a csapatnál, nála is volt némi hullámvölgy. A legemlékezetesebb találatát a mostani szezonban a rájátszásban, a TFSE elleni hazai meccsen szerezte, a hosszabbításban. Győztes gól volt, ráadásul nagy is. A szerződése szerint három évig még biztosan a Tolna-Mözsnél marad. Később külföldön is szeretné kipróbálni magát.

Borítóképünkön: Márkus Ákos (balról), az MLSZ futsal bizottságának elnöke, Simon Ferenc klubvezető és Appelshoffer Ágnes polgármester is beszédet mondott az éremátadón.