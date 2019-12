A 2019-es év kiemelkedő sportteljesítményeit ismerték el

A Tolna Város Jó Tanulója–Jó Sportolója kitüntető címet ezúttal négyen vehették át.

„Ezek a mai fiatalok”. A mindenki számára ismerős elmarasztaló általánosítás ellenére természetesen mindig is voltak, és ma is vannak szép számmal okos és ügyes gyerekek. Olyanok is akadnak bőven, akik a tanulásban és a sportban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Így azok is, akik idén kiérdemelték a Tolna Város Jó Tanulója–Jó Sportolója kitüntető díjat. A tolnai MAG-Házban rendezett városi sportünnepen ezeket az elismeréseket adták át, illetve az országos és világversenyeken legjobban szereplő sportolókat is köszöntötték.

Appelshoffer Ágnes polgármester kiemelte: bár Tolna kisváros, a művészetek és a sport terén mindig is kiemelkedő volt. Az ünnepségen a hat kiemelt tolnai sportegyesület (asztalitenisz, karate, kajak-kenu, kézilabda, futsal és futball klub), valamint a Vitál Sport- és Szabadidő Egyesület és a Tolnai Horgász Egyesület munkájáról, eredményeiről hangzottak el vetített képes beszámolók.

Ezután a 2019-ben országos bajnoki címet, valamint Eb- és vb-érmet szerzett, illetve a nemzeti válogatottban szereplő versenyzőknek adott át oklevelet és ajándékot Appelshoffer Ágnes.

Ők a következők voltak

Tolna-Mözsi Futsal SE U17-es leány futsal csapata, tagjai: Berta Petra, Kiss Gréta Anett, Kulcsár Panna, Lickert Szintia, Patai Barbara, Sereg Zita, Udvardi Bianka, Vámosi Georgina, Varga Niké, Varga Tekla, Wiesner Dalma. Boros Adrián (kajak-kenu), Nagy Raul (kajak-kenu), Szutor Zétény (karate), Veress Ádám (karate), Buri Petra (kajak-kenu), Debreceni Áron (kajak-kenu), Haiszer Anna Liza (kajak-kenu), Horváth Luca Szofi (úszás), Kiss Gréta Anett (labdarúgás).

Végül a Tolna Város Jó Sportolója–Jó Tanulója kitüntető díjakat adták át

Az idei díjazottak: Haiszer Anna Liza, a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 9. osztályos diákja, a Tolnai Kajak-Kenu SE versenyzője. Horváth Luca Szofi, a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója, a Szekszárdi Sportközpont úszó szakosztályának versenyzője. Kiss Gréta Anett, a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 8. osztályos diákja, a Tolna-Mözsi Futsal Egyesület futsalosa, a Paksi SE labdarúgója. Perger Zsolt, a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola 8. osztályos tanulója, a Paksi FC labdarúgója.

