A Bad Bones nem vész el, csak átmenetileg átalakul

Sorozatban hat sikeres szezon után 2019-ben nem indít önálló csapatot a Szekszárd Bad Bones amerikaifutball-csapata. Szabó Ferenc, a klub elnöke azonban azt mondja, ez a helyzet csupán átmeneti állapot.

A 2005-ben alakult, három évvel később a Bajai Medvékkel egyesült, majd 2010-ben önállósodott Szekszárd Bad Bones a sportág hazai viszonylatában sikeres klubnak számít. Kétezer-tizenhárom óta – hol a divízió I-ben, hol a divízió II-ben – állandó tagja a honi bajnokságnak, ezalatt négy elődöntőt (2013, 2014, 2016, 2017) és két döntőt (2015, 2018) játszott.

Hatról a hétre azonban most nem lép a Bad Bones, amely a Dunaújváros Gorillazzal közös csapatot indít a tavasszal rajtoló új szezonban.

A fehérváriak aratták le a munka babérjait

Nevelőklubként is sikeres a Bad Bones: Szabolcska Balázs a Budapest Cowbells-szel lett magyar bajnok, míg az előző szezonban már a Gyarmati Mátét és Zilai Jánost, de többek között az évekig szekszárdi színekben játszó Novakov Dávidot, Tóth Dávidot, Petkovic Márjánovics Dragant, Berek Richárdot, Poór Attilát és a többi védőt is soraiban tudó Fehérvár Enthroners az osztrák ligában is letette a névjegyét. Elsősorban a fehérváriak játékospolitikája vezetett a Szekszárd jelenlegi helyzetéhez, vallja Szabó Ferenc elnök.

„Az Enthroners soha nem látott országos elszívóerővel bír. Minden olyan játékost és edzőt leszerződtettek, akik pályafutásuk során már felmutattak valamit ebben a sportágban. Kevés csapat tudná átvészelni, ha meghatározó játékosaitól kéne megválniuk. A két éve még a HFL-ben szereplő Eger Heroes bele is rokkant, de Dunaújvárosból is igazoltak játékosokat. Tőlünk cirka tíz embert csábítottak el, akiket talán nagyobb támogatói bázissal meg tudtunk volna tartani. Bár a vékony játékoskeretünkkel még végig tudtuk vinni a tavalyi szezont, sőt bajnoki döntőbe is jutottunk, de ezt jövőre már nem tudjuk bevállalni” – fogalmazott Szabó Ferenc.

Még szorosabbra fűzik az együttműködést

A Szekszárd Bad Bones és a Dunaújváros Gorillaz együttműködése nem új keletű, az elmúlt szezonban több játékos lépett pályára mindkét csapatban. „Kényszerpályán mozogtunk, mert nem volt meg számunkra az elegendő létszám a felnőttbajnokságban való induláshoz, ezért hoztuk azt a döntést, hogy a szintén nehéz helyzetben lévő újvárosiakkal indítunk közös csapatot. Azt sem szerettük volna, ha azok a fiatal játékosok, akik még nem érettek a nagy csapathoz, úgy döntsenek, hogy szögre akasztják a cipőt. Nekik szeretnénk megadni a lehetőséget a fejlődésre, ebben Tomalik Gábor és Véghelyi Miklós edzők lesznek segítségükre a junior csapatban” – mondta a klub elnöke.

Az anyagiakon sok múlik

A Bad Bones az előző idényben döntőt játszott a divízió I-ben, míg a Gorillaz utolsó helyen zárt a HFL-ben, így végül a másodosztályban indul jövőre a közös csapat. „Az elmúlt szezonban több légióssal büszkélkedhettünk, most viszont valószínűleg nem lesz olyan hátterünk, hogy külföldi játékost tudjunk szerződtetni. Itt az anyagiakra gondolok, aminek csak egy része a légiósok étkeztetése, amiben nagyon sokat köszönhettünk az elmúlt években a Toscana Étteremnek (Zemán Ferenc) és a Szekszárdi Diákétkeztetésnek (Bay Attila), amiért nem lehetünk elég hálásak. Idén színtiszta magyar csapattal kell megoldanunk a feladatokat a divízió I-ben” – mondta Szabó Ferenc. Hozzátette, az elmúlt szezon legjobb védőjátékosának megválasztott Vidák Szabolcs továbbra is a csapatot erősíti majd, de hosszú kihagyás után Greiling Mihály is visszatér a pályára.

Ami a szakmai stábot illeti, egyelőre az biztos, hogy a Gorillaz vezetőedzői posztjáról az elmúlt idény végén leköszönő Grátz Vilmos helyét Bachrathy Kornél veszi át, de Szabó Ferenc is feltűnik majd az oldalvonal mentén. Az elnök megjegyezte, a jelenlegi helyzet csak átmeneti, szeretnének pár év múlva ismét önállósodni. Addig sem kell nélkülözniük a szekszárdi szurkolóknak az amerikai focit, a megyeszékhelyen a tervek szerint jövőre is láthatnak bajnoki összecsapásokat.

Negyven mérkőzésükből huszonötöt megnyertek

A Szekszárd Bad Bones eddig két szezont töltött a másod-, négyet pedig a harmadosztályban. Mindkét ligában döntőzni tudott a megyeszékhely együttese: 2015-ben a divízió II-ben a Debrecen Gladiators (14–21), az előző szezonban a Szombathely Crushers (7–17) a divízió I-ben bizonyult jobbnak a fináléban. A hat szezon alatt 40 mérkőzést játszott a Bad Bones, ezek közül huszonötöt megnyert, 15-öt elveszített.

Az elmúlt két évben összesen öt légiós tartozott a szekszárdiak keretéhez: az első „fecske” az amerikai Richard Chungong volt, aki 2017-ben egy szezont töltött a Bad Bonesnál. Az elmúlt idényben pedig négyen, a skót Sam Ogunlana, az amerikai Airiss Hargrow és a szintén tengerentúli Nick Ward, valamint az angol Ryan Newton ölthette magára a a szekszárdiak szerelését.