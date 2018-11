A bajnok ellen javíthat a BVLC

A Bonyhád VLC a Tolna VFC-t fogadja a megyei I. osztályú focibajnokság rangadóján. Nagy meccset ígér a Dombóvár FC és a Tamási 2009 FC, valamint a Majosi SE és a Dunaföldvár FC rangadója is.

Bonyhád VLC (3.) – Tolna VFC (1.)

November 17., szombat, 13.30 óra.

Tizenegy veretlenül megvívott mérkőzés után szenvedett vereséget az előző fordulóban, Tamásiban a BVLC. Köllő Roland csapata ezen a hétvégén az ellen a Tolna ellen javíthat, amely kihasználva a völgységiek botlását, át is vette a vezetést a bajnoki tabellán. Nem lesz könnyű dolga a Bonyhádnak, a Tolna sorozatban a hetedik győzelmét aratta, így jelenleg Buzás Attila gárdája büszkélkedhet a leghosszabb veretlenségi sorozattal a megyei élvonalban. A két csapat ősszel izgalmas meccset játszott Tolnán. A bonyhádiak Laki János góljával korán vezetéshez jutottak, de a tolnaiak ifjabb Buzás Attila és Pál Achillesz góljával fordítottak, s úgy nézett ki, hogy nyerni fognak. A 93. percben azonban jött a csattanó, a BVLC Szlama Bálint jóvoltából megmentett egy pontot.

Köllő Roland, a Bonyhád VLC edzője: – Rosszul érintett minket a vereség, szerettük volna tovább nyújtani a veretlenségi sorozatunkat. A rivális ellen pontokat veszíteni mindig különösen fájó, így van ez most is. Ha reálisan nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy nyerjünk, lelkesedésben és akarásban megvert minket a Tamási. Megvoltak a helyzeteink, de nem koncentráltunk eléggé, nem akadt igazán jó teljesítmény a csapatban, mindenki a másikra várt, hogy majd a másik megoldja, úgyis nyerünk valahogy. Lehet, hogy ez egy gyengébb csapat ellen elég, de a Tamási ellen ez nem fért bele. Bízom benne, hogy egy kicsit mindenki magába száll, és elgondolkodik azon, hogy miért alakult így. Ha ugyanezzel a mentalitással megyünk fel a pályára a Tolna ellen, akkor nem fogunk nyerni, ha viszont visszatérünk a régi útra, akkor meglesz az esélyünk a sikerre. Négy hónapja edzünk és játszunk folyamatosan, a bajnokság mellett a kupában is szerepeltünk, most jönnek ki ennek a terhelésnek a következményei. Néhányan megsérültek, Pfaff Ferenc és Varga Ákos sem lép pályára, kapusunk, Szabó Szilárd pedig nyelvvizsgázik, ő ezért hiányzik majd. Tolnai Szabolcs ugyanakkor visszatér.

Buzás Attila, a Tolna VFC edzője: – Mostanában nagyon elégedett vagyok a csapatommal, általában lendületes, fordulatos, izgalmas, szórakoztató meccseket játszunk, s azt remélem, hogy a szombati is ilyen lesz. A vezetőink és a csapat is a lehetőségeinkhez képest az észszerűség határain belül, a fair play szabályait betartva mindent megtesz azért, hogy eredményesek legyünk. A bonyhádi meccsünk is egy állomás azon az úton, amelyen elindultunk, igaz, hogy ez most egy fontosabb állomás. Mi vagyunk a bajnokok, ha ezen a meccsen győzni akarunk, akkor bajnokként kell játszanunk. Azt kell mondanom, hogy mostanában így is játszunk, nincs más dolgunk, mint menni tovább a megkezdett úton. Vannak hiányzóink, Blatt Pált operálták, Szabolcska Tamásnak a lábujjai ficamodtak ki, Karszt László pedig, bár épülget, de még nem bevethető.

Az őszi mérkőzésen: Tolna VFC–Bonyhád VLC 2–2. Esélyek: 51%, illetve 49%.

Dombóvár FC (4.) – Tamási 2009 FC (2.)

November 17., szombat, 13 óra.



Ha valami lendületet tud adni, akkor egy menetelő csapat megállítása biztosan. A Tamási egy hete legyőzte a Bonyhádot, így lélektanilag a lehető legjobbkor látogat Dombóvárra. További jó hír számukra, hogy a bonyhádiak elleni rangadót eltiltása miatt kihagyó játékos-edző, Jammeh Haruna is ott lehet a pályán. Kardos Ernő csapata mellett szól a hazai pálya előnye, meg az, hogy a megfiatalított csapata egyre inkább összeáll.

Az őszi mérkőzésen: Tamási 2009 FC–Dombóvár FC 1–1. Esélyek: 51%, illetve 49%.

Majosi SE (6.) – Dunaföldvári FC (5.)

November 18., vasárnap, 13 óra.



Ez a harmadik rangadója a hétvégének, mindkét csapatnak vannak erősségei, amik dönthetnek. A majosiak előző hazai meccsükön elvették a Tamási 2009 FC veretlenségét (2–1), kell ennél több inspiráció egy rangadó előtt?

Az őszi mérkőzésen: Dunaföldvári FC–Majosi SE 3–0. Esélyek: 55%, illetve 45%.

Kölesdi SE (11.) – Bátaszék SE (8.)

November 18., vasárnap, 13 óra.



A papírforma alapján sima bátaszéki sikernek kell születnie, ám ha a nagy számok törvényét vesszük, akkor előbb utóbb meg fog szakadni a kölesdiek sorozata. Nagy kérdés, hogy a hektikus Bátaszék melyik arcát mutatja.

Az őszi mérkőzésen: Bátaszék SE–Kölesdi SE 5–2. Esélyek: 40%, illetve 60%.

Tevel Medosz SE (9.) – Kakasd SE (10.)

November 18., vasárnap, 14 óra.



Az alsóházi rangadón a pillanatnyi forma dönthet, a Tevel talán esélyesebb.

Az őszi mérkőzésen: Kakasd SE–Tevel Medosz SE 3–1. Esélyek: 60%, illetve 40%.

Megyei I. osztály, az állás 1. Tolna 13 10 1 2 42–12 31

2. Tamási 13 9 3 1 35–13 30

3. Bonyhád 12 9 2 1 39–10 29

4. Dombóvár 12 7 3 2 25–13 24

5. Dunaföldvár 13 6 3 4 26–21 21

6. Majos 13 4 3 6 22–23 15

7. Szedres 13 4 2 7 23–34 14

8. Bátaszék 13 4 1 8 28–35 13

9. Tevel 13 3 2 8 22–30 11

10. Kakasd 12 3 1 8 16–43 10

11. Kölesd 13 0 1 12 8–52 1