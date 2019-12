A bajnokira is lendületet adhat a kelterni győzelem

Remek játékkal verte meg a Rutronik Stars Keltern csapatát az Atomerőmű KSC Szekszárd a női Európa-kupában, így jó hangulatban várja a ceglédiek elleni, vasárnapi bajnokit.

Nagyot dobbant a kék szív – ismét. Az Atomerőmű KSC Szekszárd a hazai pályán kivívott fölényes sikert (83–48) követően idegenben is hasonlóan magabiztosan verte meg a Rutronik Stars Kelternt, s győzelmével nemcsak a csoportjában végzett az élen, de a jó mutatójának köszönhetően a nyolc kiemelt csapat közé került.

A szekszárdiak öt győzelemmel és egy vereséggel zártak, a Kelternt és a Hernert oda-vissza legyőzték, csak a belga Hema Baskettől szenvedtek vereséget.

„Ezen a meccsen játszottunk a legjobban, ami a tranzíciós játékot illeti. Jól és jó ritmusban dobtunk, és ki tudtuk használni magasságbeli fölényünket a palánkok alatt. Sikerült megállítanunk a hazaiak kisembereit, akik jól egy az egyeznek. Örülünk, hogy csoportelsőként jutottunk tovább” – nyilatkozta elégedetten Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.

Időközben az is eldőlt, hogy a szekszárdiak ellenfele a nyolcaddöntőben a spanyol Lointek Gernika Bizkaia, vagy a fehérorosz Cmoki Minszk lesz, a két gárda még decemberben összecsap. A szekszárdiak idén már nem játszanak, rájuk legközelebb január végén vár feladat a kontinensen.

Az Európa-kupa kiemelési sorrendje: 1. Perfumerias Avenida (spanyol), 2. Valencia Basket Club SAD (spanyol), 3. Basket Landes (francia), 4. Carolo Basket (francia), 5. MBA Moszkva (orosz), 6. Orman Genclik (török), 7. Atomerőmű KSC Szekszard, 8. Hatay BB (török), 9. Szparta&k M.R. Vidnoje (orosz), 10. Lointek Gernika Bizkaia (spanyol).

A ceglédiekről

A ceglédieket fogadja a KSC vasárnap a női NB I-ben. Azért is jött jól az Európa-kupa-siker, mert az előző körben Studer Ágnesék vereséget szenvedtek a Csata otthonában (66–71). Ahogy a KSC, úgy a ceglédiek is pályára léptek az Ek-ban, s bár 78–54-re kikaptak a görög Olympiakosztól, nem ígérkeznek könnyű ellenfélnek. Remek légiósaik (Naketia Swanier Renata Brezinová, Kristina Higgins), és kiváló magyarjaik (Gorjanácz Ágnes, Böröndy Dominika) vannak, s figyelmeztető, hogy korábban a DVTK-t is megverték (84–82). A meccs 17 órakor kezdődik.

Borítóképünk a KSC Szekszárd-Rutornik mérkőzésen készült. Marie Ruzicková (világosban) tizenkilenc ponttal járult hozzá a szekszárdiak csoportgyőzelmet jelentő sikeréhez.