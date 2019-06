A baranyai aranyérmes Véménd KSE jön Mórágyra

Kisebb ünnepség keretében adják át vasárnap a megyei II. osztályú bajnokság ezüstérmeit a Mórágyi SE labdarúgóinak (18.30 óra). Az eseményen díjátadóként részt vesz Süli János, a megyei szövetség társadalmi elnöke, valamint az MLSZ Tolna megyei igazgatója, Krausz Márton is.

Az éremosztást megelőzően, 17 órától a hazai együttes barátságos mérkőzést játszik a Baranya megyei másodosztály bajnokcsapatával, a Véménd KSE-vel az immár az élvonalhoz hasonló lámpatestek ölelésében. Bíró Ferenc együttese, amelyben több pécsi és mohácsi játékos szerepel, öt ponttal előzte meg az ezüst­érmes palotabozsokiakat, és tizenöttel a bronzérmes helyen záró lánycsókiakat. A két főszereplő gárda gólkülönbsége néhány találat híján megegyezik: a mórágyiak 118 rúgott és 64 kapott, míg a vendégek 88 szerzett és 30 kapott góllal zárták a szezont.

A vendéglátóknál pályára lép a tavasszal már az NB III-as Szekszárdi UFC-ben szereplő Tóth Tamás, aki az ezüst­érem mellé a megye kettes gólkirálynak járó elismerést is átveheti. Tóth az őszi szezont 34 góllal zárta, s annak ellenére, hogy egy fél bajnokságot kihagyott, meg is őrizte a trónját. Mögötte az aparhanti Móricz Gergő, illetve a kisdorogi Schiller Adrián végzett, mindketten 30-30 góllal fejezték be a szezont. A ceremónia utáni jó hangulatról a Bátai Tamburazenekar gondoskodik.

Borítóképünkön: Tóth Tamás (fehérben) a tavaszi idényt az UFC-ben töltötte