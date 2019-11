A BEAC ellen játékba lendülhet Marshall és Krnjics

Három hét szünet után ma az ELTE-BEAC Újbuda elleni hazai mérkőzéssel folytatódik a női élvonalbeli bajnokság az Atomerőmű KSC Szekszárd számára (16 óra).

Habár a válogatott szünet miatt legutóbb november 7-én, a belga Basket Hema SKW ellen lépett pályára utoljára tétmérkőzésen a KSC, az elmúlt két és fél hét sem telt el eseménytelenül Djokics Zseljko együttese számára. Felkészülési mérkőzésen előbb hazai pályán a Vasas Akadémiát (76–71), Pécsett pedig a PEAC-ot győzték le a szekszárdiak (87–65).

Kellett is a sikerélmény a Bálint Rékát, Kiss Virágot, Studer Ágnest és Ivana Dojkicot nélkülöző csapatnak (a magyarok Szlovákiát verték, a horvátok Lettország és Németország ellen örülhettek), hiszen a TFSE-MTK megizzasztotta a KSC-t (81–79), a belgiumi Európa-kupa-találkozón pedig el is vérzett a gárda (48–67).

A hét elején visszatért a kék-fehérekhez Krnjics Szárá, a fővárosiak ellen pedig pályára is léphet. Érkezésével Djokics Zseljko variációs lehetőségei is nőttek, mivel a magyar állampolgársággal is rendelkező center nem vesz el légiós helyet a keretből. Ty Marshall felépülése után pedig az is eldőlt, hogy a pótlására érkezett szintén amerikai Cherise Daniel elbúcsúzott a csapattól.

Papíron a BEAC legyőzése nem jelenthet gondot, a kanadai Abigail Foggra azért érdemes lesz figyelni, a magasember a mezőny nyolcadik legjobb lepattanozója (7,86) és negyedik legjobb blokkolója (1,29). Az újbudai gárda mégis ideális ellenfél lehet arra, hogy Marshall tétmérkőzésen is visszanyerje korábbi formáját, illetve Krnjics is újra összeszokjon társaival.