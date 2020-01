Megtartotta a Paksi FC hagyományos, szezont megelőző szurkolói ankétját, amelyen az új igazolások bemutatása mellett a tavaszi célokat is ismertette a klubvezetés.

Az augusztusihoz hasonlóan a ma délutáni ankét is jó hangulatban telt a Paksi FC klubszékházában. A szezon előtt bizakodva tekintett az előttünk álló idényre a vezetés, köszönhetően a jól sikerült igazolásoknak (többek között Böde Dániel hazacsábításának), illetve Tomiszlav Szivics személyében egy ismerős vezetőedző kinevezésének. A szezonrajt azonban a várakozásoktól elmaradt, ezért tavasszal a legfontosabb cél az élvonalbeli tagság megtartása lesz.

„A biztos bennmaradás kiharcolása az elsődleges feladat számunkra, ez nem kétséges. Emellett azonban állunk még a Magyar Kupában, ami Pakson ezidőtájt nem szokványos, ezt az esélyt is meg kell ragadnunk. Nem lebecsülve ellenfelünket, de a harmadosztályú Pécs ellen tovább kell jutnunk” –- fogalmazott a vajdasági kollégáját novemberben váltó Osztermájer Gábor.

A kettős terhelés, valamint a támadórepertoár bővítése érdekében érkezett Bertus Lajos (Mezőkövesd) és Szakály Dénes (Siófok), akik, mint fogalmaztak, hazatértek Paksra. A Békéscsabától érkező Szélpál Norberttel kiegészülve mindhárman elmondták, nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítani szeretnék, jó döntés volt leigazolni őket.

Nem kizárt, hogy a lehetőség már most szombaton megadatik nekik, ugyanis Bartha László és Haraszti Zsolt még nincsen bevethető állapotban, Hahn János állapota javul, de az elmúlt napokban Bor Dávidot, Kelemen Dávidot és Windecker Józsefet is sérülés sújtja, míg többen kisebb-nagyobb betegséget szedtek össze a törökországi edzőtáborozás során, ezért a bolgár Ludogorec elleni utolsó felkészülési mérkőzést le is kellett mondani.

„Sokat kaptam vissza a tábor során, azt gondolom, hogy azt a munkát, amit el kellett végeznünk, elvégeztük. Hogy jól sikerült-e a felkészülés, az majd a tétmérkőzéseken kiderül. Mint minden sportágban, úgy a futballban is az a legfontosabb, hogy nyersz vagy nem nyersz. Az őszi szezon végén játszott rendszerünk mellett újakat is gyakoroltunk, de azt vallom, hogy inkább kevés rendszert tudjanak a játékosok, de azokat hiba nélkül” – mondta Osztermájer Gábor a beleki edzőtáborról, hozzátéve, munkában és önbizalom terén is sikerült előrébb lépniük az elmúlt időszakban, ami biztató a tavaszi szezont illetően.

A rajt nem lesz könnyű, hiszen szombaton a címvédő, őszi bajnok Ferencváros vendégeként lépnek pályára az atomvárosiak (14.55, tv: Duna World).

„Abból a mérkőzésből csak pozitívan jöhetünk ki, hiszen senki sem tehet szemrehányást, hogy kikapunk az Üllői úton. Megfelelő motivációval, nyugodt játékkal meglepetésre is képesek lehetünk, ahhoz viszont olyan játékot kell nyújtanunk, mint Székesfehérváron (azt 2–0-ra nyerte a PFC – A szerk.)” – fogalmazott Böde Dániel.

Balog Judit pozitív hírrel tudott szolgálni a stadionrekonstrukciót illetően. Az ügyvezető megjegyezte, a kivitelező jelenleg tartani tudja a márciusi határidőt, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben a szezon hajrájában teljes pompájában díszeleghet a Fehérvári úti stadion.

Borítóképünkön (balról): Böde Dániel, Osztermájer Gábor, Haraszti Zsolt, Bognár Péter, Balog Judit és Bertus Lajos.