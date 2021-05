A Bölcske legyőzte a Gerjent és az élre állt!

A Bölcskei SE nyerte a megyei I. osztályú focibajnokság csúcsrangadóját, miután idegenben 2-0-ra legyőzte a Gerjeni SK-t. Barics Péter csapata a bajnoki tabellán is átvette a vezetést.

Gerjeni SK-Bölcskei SE 0-2 (0-0).

Gerjen, 300 néző. Vezette: Allaga (Rácz B., Farkas K.).

Gerjen: Bildhéber – Királyházi, Pap Milán, Erdélyi P., Erdélyi Zs. – Cseh T. (Kuti), Laták, ifj. Buzás A., Hanol M. – Kófiás, Steinbach M. Edző: Buzás Attila.

Bölcske: Varga M. – Parádi, Paget, Fenyősi, Tolnai R. – Süvöltős J. (Rácz Zs.), Varga G., Szili I. (Höss), Horváth M. (Keresztes D.)- Kiss P., Princz G. (Bezerédi). Edző: Barics Péter. Gól: Szili I., Fenyősi. Jók: az egész vendégcsapat dicsérhető.

Most vagy soha!

Ez volt a jeszó mindkét oldalon a megye egyes csúcsrangadó előtt. Buzás Attila, a gerjeniek edzője a meccs előtt azt mondta, egy ilyen derbi előtt feleslegesek a szavak, Barics Péter pedig úgy fogalmazott, csapata képes arra, hogy idegenben is megnyerjen egy ilyen rangadót. Csapata jobban is kezdett, mezőnyfölényben volt a Bölcske, a hazaiak nem igazán találták a ritmust. Persze a drukkerek így sem unatkoztak, mert bár a kapuk nem forogtak veszélyben, érezni lehetett a feszültséget, s azt, hogy ez az a meccs, amelyiket egyik csapat sem akarja elveszíteni.

Apropó drukkerek, jó háromszázan kijöttek a derbire, pedig a bejáratnál négy szigorú tekintetű rendező ellenőrizte a belépéshez szükséges okmányokat. Akinek pedig nem volt védettséget igazoló kártyája, az a kerítésen kívülről figyelte a fejleményeket. Egyikük mosolyogva meg is jegyezte, hogy szerencsés fekvésű ez a gerjeni pálya. Amúgy mosolyra egyik edzőnek sem volt oka, Buzás Attila többször az oldalvonal közelébő irányított, gesztikulált, Barics Péter pedig hangos szavakkal biztatta övéit. Először Horváth Máté került közel a gólhoz, de Szili István lekészítése után ellőtt labdája kevéssel elment a jobb felső sarok mellett.

A félidő felétől egyre bátrabb lett a Gerjen, többször megtalálták az üres embert, Erdélyi Péter forintos kiugratása akár gólt is hozhatott volna, de Paget Olivér – akit most visszavezényelt a védelem közepére Barics – tisztázott Kófiás Áron elől. A másik oldalon éppen Paget előtt adódott helyzet, de csúsztatott fejesét biztosan fogta Bildhéber Bence. A végén Erdélyi Zsolt lőhetett kecsegtető helyzetből, de a labda elment a jobb kapufa mellett. Hogy mit mondott a szünetben a két edző, azt nem tudjuk, de a fejcsóválásból arra következtettünk, hogy Buzás volt az elégedetlenebb. Be is kezdett a Gerjen, Hanol Milán és Királyházi Bence többször megkeverte a balszélt, de vagy nem lettek jók a beadások, vagy a védők tisztáztak.

A hetvenedik percben meg is jegyezte egy drukker, hogy házat, autót, mindent fel merne tenni arra, hogy ez a meccs döntetlen lesz, s minden jel arra mutatott, hogy így is lesz. Aztán amikor Paget felborította Steinbach Mátét, igen jó helyről jöhetett szabadrúgással a Gerjen, de a csatár 18 méterről majd egy méterrel a léc fölé lőtt. Ami nem jött be az egyik, az bejött a másik oldalon, Szili István jó 25 méterről, ballal óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba.

A hajrában Pap Milán gyorsan összehozott egy pirosat magának: előbb szövegelésért, majd egy elkésett szerelésért kapott sárgát. Aztán jött a kegyelemdöfés: Szili labdáját Fenyősi Gergely fejelte be. A Bölcske a győzelmével átvette a vezetést a tabellán, de a Gerjennek még két meccse van arra hogy visszaelőzze a jövő héten pihenő, így már csak egyet játszó riválisát. Izgalmakból nem lesz hiány, az biztos.

„Sajnos az első félidőben nem tudtunk felnőni ehhez a feladathoz. Az első félidőben jobb volt a Bölcske, a második viszont a miénk volt, olykor felbillent a pálya, de a kapu előtt rossz döntéseket hoztunk. Nem kell feladnunk, még két meccsünk van ahhoz, hogy megnyerjük a bajnokságot” – értékelt Buzás Attila.

„Amire készültünk, azt megvalósítottuk. Uraltuk a meccset, megérdemelten nyertünk. Nem a mi kezünkben van a sorsunk, de a játékosaim kihozták a szezonból, amit lehetett, büszke vagyok rájuk, és köszönöm nekik az eddigieket” – mondta Barics Péter, a bölcskeiek edzője.