A Bonyhád és a Dombóvár is hosszú győztes sorozattal várja a szombati derbit

A sorozatban hét meccset nyerő Bonyhád VLC a zsinórban öt sikernél tartó Dombóvárt fogadja a megyei I. osztályú bajnokság hétvégi fordulójában.

November 3., szombat

Kezdés: 13.30 óra

Bonyhád VLC (2.)–Dombóvár FC (4.)

Nem okozott gondot a Kakasd SE legyőzése a Bonyhád VLC-nek szerdán. Köllő Roland gárdája 3–0-ra győzött a 7. fordulóból elhalasztott mérkőzésén, így jelenleg az éllovas Tamásival holtversenyben a völgységieké a leghosszabb győzelmi sorozat a bajnokságban. Sorozatban a hetedik meccsükön gyűjtötték be a három pontot Pap Rolandék.

Nem kell szégyenkeznie a szombati ellenfélnek, a Dombóvárnak sem, Kardos Ernő nyáron megfiatalított gárdája nagyon elkapta mostanra a fonalat, ők ötször hagyták el egymás után győztesen a pályát – ennél pikánsabb, izgalmasabb rangadót elképzelni sem lehetett volna.

A dombóváriak a szezonban egyetlen vereséget szenvedtek el eddig, s éppen a BVLC-től kaptak ki (Dallos Máté góljával nyertek 1–0-ra a vendégek a 2. fordulóban), azaz van miért visszavágniuk. Az előző szezonban a DFC négy pontot vett el a Bonyhádtól (hazai pályán 1–0-ra győzött, idegenben 2–2-re végzett), emiatt sem ünnepelhetett bajnoki címet a szezon végén a piros-fehér gárda.

A mostani szezonban is kétszer meccseltek már: a már említett bajnoki mellett a megyei kupasorozatban is találkoztak: a BVLC 2–2 után jól hajrázott és 4–2-re győzött. A két csapat formája alapján nehéz megtippelni, szombaton melyikük örülhet majd, a hazai pálya előnye a Bonyhád mellett szól, de a DFC már az előző idényben is bizonyította, hogy vendégként sem ijedős.

Köllő Roland, a Bonyhád VLC edzője: – Két meccset játszottunk a Dombóvárral a mostani szezonban: a bajnokin szerencsével nyertünk, a kupameccsen azonban sokkal jobbak voltunk. Jó passzban vagyunk, jó a hangulat a csapat háza táján, győzni szeretnénk szombaton. Mostanában nem láttam a dombóváriakat, csak az eredményeiket ismerem. Azt tudom, hogy mi nagyon jó formában vagyunk, a játékosok duzzadnak az önbizalomtól. Bár a Kakasd ellen nem igazán játszottunk jól, simán nyertünk, így bizakodva várjuk a rangadót. Sebestyén Norbi kivételével mindenki egészséges, az edzéseken is ragyogóan dolgoznak a srácok, nagy a harc nemcsak a kezdőcsapatba, de a meccskeretbe kerülésért is, és ez jót tesz a gárdának. Az előző hétvégén szabadnaposak voltunk, így egy kicsit rá tudtunk pihenni a szombati találkozóra. Az biztos, hogy mi a Dombóvár ellen is támadófocit fogunk játszani, remélem ők is, mert akkor egy jó kis meccs is kikerekedhet ebből. Tudjuk jó, hogy mindig nem fogunk nyerni, hogy egyszer jön majd egy vereség. Ha így lesz, azt is elfogadjuk, és emelt fővel gratulálunk az ellenfelünknek. De most nem szeretnénk veszíteni, győzni akarunk, minél tovább ki akarjuk tolni ezt a jó szériát, s úgy érzem, hogy győzni is fogunk.

Kardos Ernő, a Dombóvár FC edzője: – Tudtam, hogy fiatal csapatomnak több idő kell, mire összeáll, mostanra azonban jó formába lendültünk. Hétről hétre fejlődünk, bárki ellen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára. A rutintalanságunk miatt még sebezhetőek vagyunk, tudni kell, hogy sok játékosomnak ez az első felnőtt szezonja, de a fiatalságunk, a lendületünk ugyanakkor előnyt is jelent számunkra. Összeségében elégedett vagyok az eddigiekkel, bár én maximalistaként mindig jobbra és jobbra törekszem. A Majos ellen simán nyertünk, bár a játékunkkal nem teljesen voltam elégedett. A Bonyhád nagyon jó csapat, de semmi különöset nem kell tennünk ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. Fegyelmezettnek kell lennünk és ki kell kapcsolnunk azt a három játékost, Dallos Mátét, Pap Rolandot és Sárközi Jánost, akiken a völgységiek játéka múlik. A potenciál megvan a csapatomban ahhoz, hogy idegenben legyőzzük a BVLC-t. Hazai pályán is jobbak voltunk, a meccs elejétől eltekintve végig mi irányítottunk, egy buta védelmi hiba miatt kaptunk egy gólt. Jó csapata van a Bonyhádnak, jó edzővel, tiszteljük őket, de azt is tudjuk, hogy hol lehet esélyünk a győzelemre. Bán Csaba öt sárga lapja miatt nem játszhat, Keczeli Krisztiánt pedig kiállították, így ő azért nem léphet pályára.

Kölesdi SE (11.)– Tolna VFC (3.)

Esélyek: 15%, illetve 85%

November 4., vasárnap

kezdés: 13.30 óra

Szedresi SE (8.)–Bátaszék SE (6.)

Esélyek: 50%, illetve 50%

Tevel Medosz SE (10.)–Dunaföldvári FC (4.)

Esélyek: 35%, illetve 65%

Majosi SE (7.)–Tamási 2009 FC (1.)

Esélyek: 35%, illetve 65%

A Kakasd SE együttese a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz.