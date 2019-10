A Bonyhád fiatalokkal is hozni tudta a kötelezőt

A nem A-csoportos csapatok számára kiírt kupa első fordulójában nem kellett pályára lépnie a Bonyhádnak, amely NB I/B-s együttesként kiemelt volt, míg a pécsiek a Kozármisleny legyőzésével (100–68) jutottak túl az első akadályon.

Ahogy a nyitó körben a PEAC, úgy most Morgen Frigyes gárdája számított esélyesnek. A Papp Pétert, Jakab Mártont és Tömösváry Mátét betegség miatt nélkülöző, több 20 év alatti játékossal kiálló bonyhádiak a találkozó elején koncentráltak voltak, a nagy különbség azonban könnyelművé tette játékukat. A létszámfölényt nem mindig tudták pontra váltani, többször is rossz döntést hoztak, de a kötelezőnek számító győzelmük ezzel együtt sem forgott veszélyben.

Hepp Kupa, 2. forduló. PTE-PEAC–Knipl Kft. Bonyhádi KSE 75–120 (15–29, 18–26, 26–29, 16–36). BKSE: Pupp B. 13/6, Gébert 15/3, Pajor 9/3, Baki S. 17/3, Somogyfoki Sz. 26/6. Csere: Dorogi 27, Csobán 8/6, Ugrinics 5/3. Vezetőedző: Morgen Frigyes.

– Szűk volt a rotációnk, így nagyobb szerepet kaptak a fiatalok, a teljesítményük viszont a jövőre nézve mindenképpen pozitívum. Elégedett vagyok az eredménnyel, ez a különbség megvan a két csapat között. Sokkal hasznosabb volt ez a mérkőzés számunkra a bajnoki felkészülésben, mintha egy szimpla edzést vezényeltem volna a fiúknak – mondta Morgen Frigyes, a Bonyhádi KSE vezetőedzője.

Jön az első hazai bajnoki mérkőzésük

A völgységiek pénteken az Óbudai Kaszások ellen hazai környezetben is megkezdik a 2019/2020-as bajnoki szezont (kezdés: 18 óra). Mint azt a bonyhádiak trénere elmondta, Tömösváry Máté kivételével már mindenki edzésre jelentkezett, de bízik benne, hogy a bajnoki találkozóra teljes kerettel, így a csapatkapitánnyal állhatnak ki.

– Szeretnénk jó mérkőzést játszani hazai pályán, ami remélhetőleg győzelemmel is párosul, már csak azért is, mert a keret nagy részét húsz éven aluliak alkotják, akiknek szükségük van a siker­élményre. Erre Cegléden is megvolt az esély, a végjátékot azonban elrontottuk. Reméljük, pénteken mi kerülünk ki győztesen a meccsből – mondta Morgen Frigyes.