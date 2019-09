A Brnóval kezd az Atom a Morgen-emléktornán

Az Atomerőmű egykori tehetségére, Morgen Ferdinándra emlékeznek a hétvégi paksi tornán, amelyen négy csapat vesz részt.

Hihetetlen, hogy már hét év eltelt azóta, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Morgen Ferdinánd. Az Atomerőmű SE fiataljának a kórházban állt meg a szíve, és már nem tudták újraéleszteni. Pedig akkoriban pályafutása legszebb időszakát élte, az ASE-ban egyre több lehetőséget kapott, s a válogatott meghívó is megérkezett számára. A címeres mezben végül nem mutatkozhatott be…

Az Atomerőmű SE azóta minden évben tornával tiszteleg tehetséges kosárlabdázójának emléke előtt. Így lesz ez most szombaton és vasárnap is, amikor a hetedik Morgen Ferdinánd-emléktornát rendezik meg a Gesztenyés úti sportcsarnokban. A szombati nyitányon, 14.30-tól a Kecskemét a Kaposvárral mérkőzik, 17 órától pedig az Atomerőmű és a cseh Brno meccsel. A két találkozó között, 16.50-től megemlékezést és koszorúzást tartanak – Morgen Ferdinánd mellett édesapjára, Morgen Frigyesre is emlékeznek.

A vasárnapi helyosztókon előbb a két párharc vesztese meccsel a bronzéremért, majd pedig a két győztes játszik az aranyért ugyanúgy 14.30-tól és 17 órától.

A paksiak az előző hétvégén második helyen végeztek az Orosz László-emléktornán, ahol előbb legyőzték a Pécsi VSK Veolia gárdáját (91–87), a döntőben viszont nagy csatában 74–72-re kikaptak a most is meghívott Kaposvártól.

Az ASE a felkészülési tornát megelőzően három felkészülési mérkőzést is játszott. Az egyaránt NB I/B-s Bonyhádi KSE-t és MAFC-ot is fölényesen legyőzte: a völgységieket 110–54-re, a budapestieket 104–55-re, a Szolnoki Olajbányásztól viszont nagyon sima, 30 pontos vereséget szenvedett (65–95).

A hétvégi Morgen Ferdinánd-emléktornára a belépés ingyenes! A klub valamennyi szimpatizánsát várja!