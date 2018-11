A csehek mellett saját magát is legyőzte a KSC

Két magasembere hozta a győzelmet az Atomerőmű KSC Szekszárd női csapata számára a Basketball Nymburk elleni Európa Kupa-mérkőzésen (72–65).

Jó a légiós a háznál, ezt bizonyította szerdán Erica McCall és Abby Bishop. Az amerikai idei harmadik nemzetközi mérkőzésén is dupla duplát ért el, ezúttal 24 pontig és 10 lepattanóig jutott. A szekszárdi közönségkedvenc hozta a tőle megszokott formát, s ausztrál csapattársa is megmutatta, miért rá esett a klubvezetés választása. A sérülésből visszatért erőcsatár idei legjobb játékát nyújtotta: 24 pontja mellett leszedett 8 gyűrűről lecsorgó labdát, s kiosztott 4 gólpasszt is.

A két tengerentúli játékos mellett a „kisemberek” is sokat tettek azért, hogy három vereség után visszataláljon a csapat a győzelem útjára. Studer Ágnes hét pontja mellett kiosztott ugyanennyi gólpasszt, Frida Eldebrink és Gereben Lívia pedig hét-hét lepattanót kaparintott meg.

A KSC szombaton a Győrt fogadja bajnokin (17 óra).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Djokics Zseljko, a KSC edzője: – Az utolsó két évben annyira hozzászoktunk a győzelmekhez, hogy már hétköznapivá váltak, elfelejtettük, hogy milyen nagy dolgot is jelentenek. Aztán jött a három vereség, ami felébresztett. A Nymburk elleni meccsen is látszott, mennyit kell küzdenünk egy sikerért. Az ellenfél erős volt, de saját magunkkal is harcolnunk kellett és kell még, mert a 20 eladott labda rengeteg. Többségük nem kikényszerített hibából született, inkább koncentráció- és önbizalomhiányból, illetve fáradtságból eredeztethető. Másfél hónapja játszunk heti két mérkőzést, Abby Bishop teljesítménye mutatja, hogy mennyire hiányzott egy ilyen játékos a csapatból.

Abby Bishop, a KSC erőcsatára: – Örülök, hogy hosszú kihagyás után visszatérhettem, és a csapat segítségére lehettem. Voltak időszakok, amikor látszott, hogy támadásban és védekezésben is tudunk jól játszani, ami a jövőre nézve biztató lehet. Ez egy nagyon jókor jött fontos győzelem volt.