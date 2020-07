A dorogiak bánták a Paks második félidei játékát

Hazai pályán is győzelemmel kezdte edzőmeccsei sorát a Paksi FC, amely az NB II-es Dorogi FC-t múlta felül 4-0-ra.

Egy nap híján pontosan egy hónapja játszottak utoljára hazai pályán az atomvárosiak, akkor a bajnokság utolsó előtti fordulójában a Diósgyőrt verték 4–2-re Windecker Józsefék. A paksi szurkolók ki is voltak éhezve kedvenceik játékára, közel százan nézték meg a helyszínen a Dorog elleni edzőmeccset.

Osztermájer Gábor valamennyi nyáron érkező játékost a kezdőbe nevezte, a drukkerek reakciói alapján elégedettek is voltak teljesítményükkel. A Siófokról igazolt Lorentz Márton kevés feladatát megoldotta a védelem közepén, a Kaposvárról érkező Ádám Martin az MTK-t otthagyó Bognár István passzából szerezte meg a találkozó első gólját, míg a Puskás Akadémiától próbajátékon lévő 17 éves Sipos Gábor kapufával vétette észre magát. A szintén a Rákóczitól érkező Nagy Richárd pedig sebességével és technikai tudásával pótolhatja az időközben a ZTE-hez távozó Könyves Norbertet.

Két mérkőzésből (szombaton Kaposváron nyert 3–0-ra a PFC) messzemenő következtetéseket nem lehet és nem is szabad levonni, sőt az ellenfél mindkét alkalommal gyengébb játékerőt képviselt, azonban igen tetszetősen futballoztak a paksiak, ami a felkészülés ezen szakaszában bizakodásra adhat okot. Az viszont figyelmeztető jel lehet, s ez az elmúlt szezonokban is a csapat Achilles-sarka volt, hogy pontatlan beadások és utolsó passzok miatt több ígéretes helyzetből csak lehetőség maradt.

A második félidőre felbátorodó dorogiak ellen most ez is elég volt, kérdés, hogy szombaton a Budaörs (10 óra) és a Pécs (12.30), illetve augusztus 8-án a Diósgyőr ellen (13 óra) is elég lesz-e. Az viszont szintén más téma, hogy majd augusztus 15-től, a bajnokság kezdetétől kell topformában lenniük az atomvárosiaknak.

Felkészülési mérkőzés

Paksi FC–Dorogi FC (NB II) 4–0 (1–0). Paks, Fehérvári úti stadion. Paks, 1. félidő: Holczer – Osváth, Szélpál, Lorentz, Szabó J. – Balogh B., Sipos G. (Molnár D., 30.), Nagy Sz. – Bognár I. – Ádám M., Böde D. Paks, 2. félidő: Rácz G. – Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Debreceni – Windecker, Bertus, Szakály D. – Haraszti, Sajbán Máté, Hahn. Vezetőedző: Osztermájer Gábor. Gól: Ádám M. (10.), Haraszti (82., 11-esből), Hahn (85.), Sajbán Máté (90.).