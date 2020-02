A DZ Hűtéstechnika lett a szekszárdi terembajnok

A Dz Hűtéstechnika csapata nyerte meg a Szekszárdi Sportközpont Nkft. téli teremlabdarúgó-bajnokságát, miután a döntőben legyőzte a helyi Roma Önkormányzat együttesét. A bronzérem a Tomagróé lett.

Remek döntővel fejeződött be a téli kispályás bajnokság a megyeszékhelyen. Az egész sorozatban meggyőzően teljesítő DZ Hűtéstechnika megérdemelten nyerte el a kupát, a fináléban 6–2-re legyőzve a Szekszárdi Roma Önkormányzat legjobbjait. Az aranycsatát igazából simán behúzta Deák Zoltán csapata, amely mindkét félidőt 3–1-re nyerte meg, s lett végül első. Gyarmati Gáborék is büszkék lehetnek a teljesítményükre, hiszen az elődöntőben a jóval esélyesebbnek tartott Tomagrót sikerült elbúcsúztatniuk 3˜–3-as döntetlen után büntetőkkel, így nekik igazából arannyal ér fel ez az ezüst.

A bronz nem csillog olyan szépen, ezt lehetett érezni a harmadik helyért kiírt találkozón, amelyen két csalódott együttes meccselt. A sokáig veretlen Long Step és a Tomagro is szeretett volna döntőzni, de idén ez jött össze nekik. A kilencgólos meccs küzdelméből a félidei 2–2-es döntetlent követően utóbbi került ki győztesen, így a 2019-es ezüstérmes most a bronzzal vigasztalódhatott.

Az ötödik helyért kiírt meccsen a Brasil nevű formáció úgy verte meg 5–3-ra a Sióagárdot, hogy utóbbi a forduláskor még 3–2-es előnyben volt, de a második játékrészre már csak a kölesdieknek maradt erejük, így Csicsó Józseféknek volt okuk örömre.

A hetedik helyen a Lengyel Akadémia csapata végzett, amelynek ráadásul nem is kellett játszania ezért, hiszen ellenfele, a Hano-Vill nem jött el, ami azért is meglepő, mert 2019-ben még bajnoki címet ünnepelhettek – a védelmükben pedig azt kell rögzíteni, hogy ilyenkor, az edzőmeccsek sűrűjében már nehéz összehozni egy olyan csapatot, amelynek tagjai hivatásos bajnokságban is szerepelnek.

A kilencedik helyért nem rendeztek meccset.

A torna gólkirályi címét a fiatal homokfocista, Wirth Dániel (Long Step) szerezte meg 14 góllal, nagy harcban megelőzve a Tomagróban játszó, 12-ig jutó rutinos Rikkers Pétert (aki így nem tudta megvédeni tavaly 26 találattal elnyert elsőségét).

A torna legjobb kapusának Bogáncs Gergőt, a Tomagro hálóőrét választották.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Csillag Balázs, a sportközpont igazgatója és Szilágyi Dezső szervező adta át a helyezetteknek járó érmeket és kupákat.

Különdíjat vehetett át a torna sikeres megrendezését több évtizede segítő Bogos Márton és Lubastyik István.

A Szekszárdi Sportközpont 27. Téli Kispályás Teremlabdarúgó-kupa végeredménye: 1. DZ Hűtéstechnika, 2. Szekszárdi Roma Önkormányzat, 3. Tomagro, 4. Long Step, 5. Brasil, 6. Sióagárd, 7. Lengyel Akadémia, 8. Hano-Vill, 9. és 10. Kis Dankó és Mikteam 2019.