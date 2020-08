A francia ligából léphet az ígéret földje felé Zilai

Ha a vírushelyzet engedi, novembertől a francia másodosztályú amerikaifutball-bajnokságban szereplő Cannes Iron Mask együttesét erősítheti Zilai János. A szekszárdi védő ezzel újabb lépést tehet álmai, az ígéret földje felé.

A bizonytalanság közepette csillant meg a remény, s kapott váratlan ajánlatot Zilai János. A Szekszárd Bad Bones csapatánál nevelkedett védőt az európai viszonylatban az elit nemzetekhez tartozó francia liga második vonalában szereplő Cannes Iron Mask együttesétől keresték meg, s kínáltak neki szerződést a következő szezonra.

„Nem számítottam ilyen ajánlatra, tervek szerint szeptember elején rajtol a szezon itthon, azt a Dunaújvárosi Gorillaznál töltöm, miután a csapatom, a Fehérvár Enthroners nem indul el sem a magyar, sem pedig az osztrák bajnokságban, majd ezt követheti a légióskodás” – mondta lapunknak Zilai János.

Ebből az egy mondatából is érződik, a vírushelyzet az egyre erősödő magyar ligát is komolyan érinti. Az élvonal hat csapata sorra mondta vissza a HFL-ben való indulási jogát, így az eredetileg másod­osztálynak számító Divízió 1 lesz idén az „első osztály”, ahol a dunaújvárosi együttes is – több fehérvári és szekszárdi játékossal – képviselteti magát.

„Tetszett a klub koncepciója, hogy a feljutást tűzték ki célul, ami komoly motivációt jelent számomra is. Egyelőre annyit tudok, hogy a bajnokság januárban kezdődik és júniusig tart. A vezetőség kérése az volt, hogy már novemberben utazzam ki, hogy legyen időm beilleszkedni a csapatba, a környezetváltozást tekintve ez nekem is előnyömre válhat” – így a 22 éves linebacker, akinek kora ellenére nem lesz ismeretlen számára a légiós élet, 2017-ben a Vukovi Beograd U19-es csapatát erősítette a szerb élvonalban.

A nagy álmáról, hogy a sport szülőhazájában, az Egyesült Államokban is letegye névjegyét, még nem mondott le. Jelenleg úgy tűnik, a sors valamit próbál visszaadni Zilai Jánosnak. Éppen a koronavírus miatt maradt el júniusban a Székesfehérvárra tervezett egyetemi világbajnokság, ahol megmutathatta volna magát a világnak.

„Remek lehetőség kínálkozik, hiszen, ha feljutunk vagy felfigyel rám valamelyik első osztályú csapat, az komolyabb szerződést jelenthet a következő évre, de a németeknek, akik talán a legerősebb nemzet Európában is tetszhet, hogy végre el tudnak valahova helyezni a teljesítményem alapján” – bizakodik a magyar válogatott meghatározó védője.