A Gold Bowden megvédte címét a bonyhádi tornán

Megvédte elsőségét a Gold Bowden együttese a Bonyhádi Sportcentrumban az előző hétvégén megrendezett Bajnokok Tornáján.

Másodízben rendezték meg a Völgység fővárosában a Bajnokok Tornája elnevezésű teremlabdarúgó-tornát (előtte, egy év megszakítással tizenhat esztendőn át Bobo Kupa néven ment), amelynek első helyét idén is a Gold Bowden csapata sajátította ki magának. Az idei tornán tíz együttes két ötfős csoportban mérte össze erejét, s ahogy az lenni szokott, nagy csatákat láthattak a kilátogató nézők.

A torna nívóját mutatja, hogy már a csoportból is nehéz volt továbblépni, melyre jó példa volt a Losonci István emléktornát nyerő A’la Cool és a Benga Kupa győztes Kakasd korai búcsúja. Nemcsak látványos, de izgalmas mérkőzésekből sem volt hiány, hiszen az egyik elődöntőben a Bever Name és a Jobb Mint Otthon büntetőkig harcolt a döntőért, a másik ágon a címvédő Gold Bowden (amely a tavalyi fináléban az R BUS Keretbe SE-t győzte le 3-2-re, aranygóllal) magabiztosan ment tovább a Tikó FC ellen, amely a döntőben is megállíthatatlannak bizonyult.

A XVIII. Bajnokok Tornája eredményei

A csoport: BVLC U20–A’la Cool 1–8, Bever Name–Tikó FC 2–2, TNT–BVLC U20 3–1, A’la Cool–Bever Name 2–5, TNT–Tikó FC 2–3, BVLC U20–Bever Name 1–12, A’la Cool–Tikó FC 0–2, Bever Name–TNT 5–1, BVLC U20–Tikó FC 5–1, A’la Cool–TNT 5–2.

B-csoport: Gold Bowden–Térkőcenter Kakasd 3–1, Jobb Mint Otthon–Robi Bár Izmény 6–3, Ti-To The Boss–Gold Bowden 0–5, Térkőcenter Kakasd–Jobb Mint Otthon 3–3, Ti-To The Boss–Robi Bár Izmény 4–1, Gold Bowden–Jobb Mint Otthon 1–1, Térkőcenter Kakasd–Robi Bár Izmény 3–6, Jobb Mint Otthon–Ti-To The Boss 5–2, Gold Bowden–Robi Bár Izmény 7–2, Térkőcenter Kakasd–Ti-To The Boss 1–2.

Az elődöntőben: Bever Name–Jobb Mint Otthon 3–3 (büntetőkkel: 6–7), Gold Bowden–Tikó FC 4-0. A bronzmérkőzésen: Bever Name–Tikó FC 5–0. Döntő: Gold Bowden–Jobb Mint Otthon 5–1.

A legjobb játékos a bajnokból került ki Hegedűs Márk révén, a legjobb kapusnak a döntőben is érdekelt Szilágyi Gergőt választották, míg a gólkirály Genczler Kornél (Bever Name) lett 8 találattal.

Borítókép: A Gold Bowden meggyőző teljesítménnyel védte meg elsőségét a bonyhádi tornán