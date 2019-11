A hajrában csúszott ki a győzelem az UFC kezéből

Megint a hajrában kapott góllal bukta el a három pontot a Szekszárdi UFC NB III-ban szereplő futballcsapata, amely egymás után a második, a szezonban pedig az ötödik döntetlenjét játszotta. Hét meccse nyeretlen Dienes Pál gárdája.

Sokadik szezonbeli meccsén bukta el a győzelmet a hajrában a szekszárdi együttes, amely akár négy-öt hellyel is előrébb állhatna a tabellán, ha nem lenne ilyen balszerencsés a mérkőzések hajrájában (az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt amikor az UFC-nek jött ki jobban a lépés a végén…).

Dienes Pál gárdájának ma, a THSE-Szabadkikötő ellen is már a kezében volt a három pont, de aztán jöttek a vendégek, jött az ilyenkor mondhatni, hogy menetrendszerűen érkező gól, és két pont máris tovaszállt. Írhatnánk azt, hogy nem volt jogos a látogatók számára megítélt tizenegyes, de azzal sem lennének beljebb a szekszárdiak. Mert, ha belövik a nagy helyzeteiket, akkor most zsebben lenne a három pont.

Nem véletlenül írtuk a meccs felvezetőjében, hogy kiszámíthatatlan csapat a Szabadkikötő, ezt vasárnap is bizonyították. A látogatók nem is olyan régen még 11–0-ra kaptak ki a Bp. Honvéd második csapatától, egy hete viszont legyőzték a Szentlőrincet. Most is megnehezítették ellenfelük – ezúttal a szekszárdiak – dolgát, keményen harcoltak minden egyes labdáért, s igyekeztek csírájában elfojtani minden hazai kezdeményezést.

Így is megvolt azonban az esély a győzelemre, mert Péter Antal kétszer is megvillant: a Szegedről hazatérő támadó nem teketóriázik, amikor hozzá kerül a labda. Az utóbbi négy bajnokiján ötször volt eredményes, s a szezonban már nyolc gólnál jár. Fejes Péternek azonban nem volt szerencséje, pedig előtte is adódott legalább három komolyabb helyzet, s ha csak egyiket értékesíti…

Közép-csoport, 15. forduló

Szekszárdi UFC–THSE-Szabadkikötő 2–2 (1–1). Jv.: Barna (Kiss B., Perák).

Szekszárd: Mityók – Kvanduk J., Dudás, Füredi, Béla D. – Rácz F. (Dombi G., 69.), Arena, Budai, Királyházi – Fejes, PÉTER A. Vezetőedző: Dienes Pál.

THSE: Czerula – Szabó M., Pokó, Tóth Sz., Gere, Varga Ö. (Füzy, 76.), Patkós, Markos, Tóth H. (Gál Sz., 87.), Molnár T., Tóth R. (Tóth B., 53.). Vezetőedző: Kenyó Zoltán.

Gól: Péter (33., 78.), illetve Gere (31.), Szabó M. (83., 11-esből).

Dienes Pál, a szekszárdiak edzője: – Vegyes érzelmeim vannak, de azt mondom, hogy változatos mérkőzésen reális a döntetlen.