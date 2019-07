A hangulat és az útvonal miatt szívesen jönnek ide

Pénteken és szombaton rendezik meg a 45. Alisca Bau Gemenc Nagydíj nemzetközi országúti kerékpárversenyt. A szekszárdi Istlstekker Zsolt és a magyar bajnok Szarka Gergely is nagy reményekkel várja az egyik legnívósabb hazai viadalt.

Ami Franciaországnak a Tour de France, az nekünk elfogultság nélkül a Gemenc Nagydíj. A Szekszárd és környéki országúti versenyt megszakítás nélkül immár 45. alkalommal rendezik meg, ebben egyedülálló a viadal. Mint arról korábban beszámoltunk, az eddigi kétnapos esemény idén két egynapos versennyé módosult annak érdekében, hogy a szeptemberi világbajnokságra minél több pontot szerezhessenek a kerekesek, s ezáltal vonzóbbá tegyék a nagydíjat.

Ez nagyon úgy tűnik, hogy sikerre vezetett, ugyanis igen erős mezőny gyűlik össze a megyeszékhelyen. A teljesség igénye nélkül luxemburgi, francia, norvég és osztrák csapat is megméreti magát (a kluboknak ma már lehetőségük van a pályabejárásra), de jelen lesz a teljes magyar mezőny is: egyes rajtszámmal az ausztrál Mitchelton-Scott versenyzője, Peák Barnabás, az idei Tour de Hongrie dobogósai, Dina Márton és Valter Attila, valamint az ország egyetlen kontinentális besorolású csapata, a Pannon Cycling Team. A szekszárdi mixcsapatban teker majd Istlstekker Zsolt, de itt lesz a magyar bajnok Szarka Gergely is.

Mindkét szakasz hagyományosan a Béla király térről indul és a Kálvárián lesz a befutó. Pénteken a bonyhádvarasdi és kétyi körök után a mezőny a Gyűszű-völgy, a Csacska-szurdok és a Puskás Tivadar utca érintésével érkeznek meg a célba (rajt: 15 óra, cél: kb. 18.45 óra). Szombaton őcsényi sík köröket, valamint egy szekszárdi hegyi kört teljesítenek a versenyzők (rajt: 13 óra, cél: kb. 15.30 óra). A Gemenc Nagydíjat a látványos egyórás, villanyfényes háztömb körüli verseny zárja le a Bezerédj utca, Széchenyi utca, Garay tér háromszögben (rajt: 20 óra). Az első napon 165, a másodikon 150 kilométert teljesít a mezőny.

„Edzésen felmentem az első szakasz 1,2 kilométer hosszú nagy emelkedőjén, ami néhol huszonöt százalékos meredekségű. Nemcsak emiatt lesz nehéz ez a rész, de a táv egyes részein az útviszonyok is elég rosszak. A Puskás Tivadar utcánál a lejtmenet is veszélyes lesz, úgyhogy itt nagyon kell majd figyelni” – mondta a július közepi sajtótájékoztatón a szekszárdi Istlstekker Zsolt.

„Szekszárd mindig olyan hely, ahova szívesen jár vissza egy kerékpáros mind a hangulat, mind a pálya miatt – vette át a szót Szarka Gergely. – A Gemenc Nagydíj nagy hagyományokkal bír, számomra is kedves ez a verseny, idén pedig extra motivációval állok rajthoz a megkülönböztető trió miatt. A két egynapos verseny miatt kemény szakaszokra számítok, az említett meredek rész nagyon trükkös része lesz az etapnak. Mivel ez a szakasz végén lesz, nagy lesz a tempó és a tülekedés, ezért a pozicionálás is fontos lesz. A 25 százalékos emelkedő sétálva is kihívás, nemhogy kerékpárral, de ezzel együtt látványos versenyt sikerül összehozniuk a szervezőknek” – zárta a friss magyar bajnok.

A 45. Gemenc Nagydíjon több mint kétmillió forint jutalmat osztanak ki.

Itt lesz forgalmirend-változás

Július 26. (péntek) 18.30–19.30: Harminc percre teljes útlezárásra kerül sor a Csatári u.–Sárköz u.–Iván-völgy–Csacska szurdok–Puskás Tivadar u.–Kilátó útvonalon.

Július 27. (szombat) 15.00–16.30: hatvan percre teljes útzárra kerül sor a Béla király tér–Bezerédj u.–Ybl u.–Munkácsy u.–Bródy u.–Cseri János u.–Béri B. Á. u.–Garay tér útvonalon. 16.30–22.00 között teljes útzárra kerül sor a Béla tér–Bezerédj u.–Széchenyi u.–Garay tér körpályán. A körpályán belül lévő parkolókból a futamok között lehet kihajtani, behajtás a zárás ideje alatt nincs.

Részleges útlezárások rendőri irányítással, szombat, 13.45–16:00 óra: Bátaszéki út–Béri B. Á. u.–Széchenyi u.–Damjanich u. útvonalon.

Parkolási tilalmak: péntek-szombat, 8–22 óráig a Béla király téren a bíróság és a börtön előtti parkolóban, valamint a Vármegyeháza előtt. Szombat, 8–22 óráig a Bezerédj utcában.

Ez volt tavaly 44. Gemenc Nagydíj, Egyéni időfutam (2 km): 1. Michael Kukrle, 2. Pelikán János, 3. Markus Wildauer (osztrák). Az 1. szakasz a Tarr kupáért (165 km): 1. Rok Korosec, 2. Michael Kukrle, 3. Nicolae Tanovitchii. A 2. szakasz az Alisca Bau kupáért (130 km): 1. Alois Kankovsky (cseh), 2. Manuel Porzner (német), 3. Rok Korosec. A 44. Gemenc Nagydíj végeredménye: 1. Rok Korosec (szlovén), 2. Michael Kukrle (cseh), 3. Nicolae Tanovitchii (moldáv).

Borítóképünkön: Istlstekker Zsolt (balról) és Szarka Gergely.