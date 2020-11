A harmadik negyed döntött a Bonyhád kárára

Sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a férfi kosárlabda-bajnokság NB I/B Zöld csoportjában érdekelt Atomerőmű KSE Bonyhád, mely ezúttal a Vásárhelyi Kosársuli csapatával szemben maradt alul.

Semmivel sem volt könnyebb helyzetben Morgen Frigyes vezetőedző a Vásárhely ellen, mint volt egy hete a Győri KC-vel szemben. Az A csoportban szereplő Atomerőmű SE ezúttal is igényt tartott három fiatalja, Pupp Bence, Verasztó Péter és Kalmár Viktor szolgálataira, így ők nem léphettek pályára a péntek esti NB I/B-s mérkőzésen, ahogy a továbbra is sérült Gulyás Milánra sem számíthattak a völgységiek.

A meghatározó szerepkört betöltő négy játékos hiányában is felvették a völgységiek a versenyt az első húsz percben az öt győzelemmel és két vereséggel álló hódmezővásárhelyiekkel. Olyannyira, hogy az első negyedet meg is nyerték, de a félidőben is csak négy pont volt a különbség. A nagyszünet után viszont fokozatosan nyílt az a bizonyos olló, a záró felvonást tizenhárom pontos hátránnyal kezdte a BKSE. Az utolsó tíz percben mindkét vezetőedző bizalmat szavazott a fiataljainak is, amiből ugyan a bonyhádiak jöttek ki jobban, de az eredményt megfordítani már nem tudták.

A hazaiak szekerét Dorogi Gergő húzta, aki húsz pontja mellé leszedett hét pattanót és nyolc szabálytalanságot is fújtak a bírók ellene, de Somogyfoki Szabolcs (11 pont, 7 lepattanó) és Baki Sándor (12 pont, 7 lepattanó) is közel volt a dupla-duplához.

A bajnokságot négy győzelemmel kezdő Bonyhád sorozatban negyedik vereségét szenvedte el, ezzel továbbra is a középmezőnyben szerepel. Jövő héten pénteken a Pápa vendégei lesznek a völgységiek.

NB I/B, Zöld csoport, 10. forduló

Atomerőmű KSE Bonyhád–Vásárhelyi Kosársuli 79–86 (18–17, 23–28, 20–27, 17–11)

Bonyhád, zárt kapuk mögött. V.: Horváth A., Reisz P., Mintál Cs.

Bonyhád: Gébert 14/3, Heimann 3/3, BAKI 12, Tömösváry 15, DOROGI 20/3. Csere: SOMOGYFOKI SZ. 11/3, Sebestyén T. 2, Renkecz 2, Zsók. Vezetőedző: Morgen Frigyes.

Hódmezővásárhely: Varga Á. 10, BÉRES 7/3, Bálint E. 13, MOLNÁR B. 20/3, Pavlovics 6. Csere: VARGA Z. 16/6, Acsimovics 6, Rostás, Bodócsi 8/6. Vezetőedző: Tóth Tamás.