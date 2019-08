A három legnépszerűbb között van a Korinthosz

Az ország három legjobb versenye között jegyzik a Korinthosz futóversenyt, mondta Márkus István szervező, aki nagy reményekkel várja a pénteken rajtoló idei viadalt.

Az, hogy pillanatok alatt betelt a nevezési limit az idei Korinthoszra, jelzi, hogy a futók megkedvelték a versenyt, amelyet hatodik alkalommal rendeznek idén, s amelyen másodízben veselkedhetnek neki a résztvevők a 160 kilométeres távnak.

A tavalyi „debütálás” remekül sikerült, hiszen az olasz Enrico Maggiola tizenöt óra alatt futotta le a Szekszárdról rajtoló, Baját is érintő távot, s a talján sportember most is visszatér.

„Enrico Maggiola egy kiváló futó, aki idén is esélyes arra, hogy megnyerje a versenyt, s akár az is benne lehet a pakliban, hogy jobb idővel nyer, mint tavaly” – mondta Márkus István, hozzátéve, hogy a Spartathlonon tavaly a legjobb tízben végző, sokszoros olasz csúcstartónak azért akadnak majd riválisai.

Közülük is kiemelte a szlovákiai illetőségű Gálik Ervint, aki tavaly Maggiola mögött második lett, s aki az egyre népszerűbb szekszárdi versennyel melegít be a világhírű görögországi futóversenyre, amelyen idén indul.

Márkus István, Öcsi szerint érdemes lesz figyelni a félig szekszárdi Takács Péterre, illetve a hölgyek között Makainé Szabó Csillára, Maráz Zsuzsannára és Bogárdi Szilviára. Előbbi a 100 kilométer csúcstartója, utóbbi pedig 226 kilométert teljesített az ultrafutók körében felettébb kedvelt 24 órás viadalon.

A 160 kilométeres verseny pénteken 11 órakor rajtol el a Garay térről, a futók a Kadarka utcán keresztül hagyják el a megyeszékhelyt. A 80 kilométeres táv indulói éjfélkor Bajáról, a Petőfi szigetről rajtolnak, a 40 kilométert vállalók pedig szintén éjfélkor, Keselyűsből, a kisvasút végállomásától veselkedhetnek neki a táv leküzdésének. A 160 kilométeres verseny szintideje 24, a 80 kilométeresé 11, a 40-esé pedig 6 óra.

A nevezőket szombat este bankett várja, ahol egyesével vehetik majd át a díjaikat – mondta a főszervező, hozzátéve, hogy ezzel is szeretnének maradandó élményt nyújtani az indulóknak.