A Hertha volt edzője és barátai Kakasdon

A Bundesligában szereplő Hertha BSC kispadjáról idén távozó Dárdai Pál és barátai futballoznak szombaton Kakasdon. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya évek óta járja az országot a Dárdai Team nevet viselő csapatával. A szombati találkozó 18 órakor kezdődik, és már azt is lehet tudni, hogy a korosztályos német válogatott csapatkapitánya is fellép a nemrég teljes felújításon áteső, új lelátóval ellátott sporttelepen. A kapitány pedig nem más, mint Dárdai középső fia, Márton, aki már letette a névjegyét a német U17-es együttesben. Idősebb gyermeke, a német U19-es válogatottban játszó Palkó ezúttal nem tart édesapjával és testvérével. Itt lesz azonban Dárdai korábbi válogatottbeli csapattársa, Fehér Csaba, de pályára lép Egressy Gábor, Fehér Attila is.

Az ellenfél a Kakasd SE öregfiúk csapata lesz, olyan egykori remek spílerekkel, mint Kvanduk Ernő, Kvanduk József vagy Hucker Zoltán – a teljesség igénye nélkül.

A gálameccs 18 órakor kezdődik, a szurkolók belépő nélkül tekinthetik meg.