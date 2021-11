A hétvégi lesz az utolsó teljes kör a megyei első osztályban

Az utolsó teljes őszi fordulót játsszák a megyei I. osztályban. Az biztos, hogy őszi bajnokot még nem avatunk, s még azt sem lehet tutira kijelenteni, hogy melyik csapatok várhatják dobogóról a tavaszi folytatást.

Régen látott izgalmas versenyfutás zajlik a dobogós helyekért a megyei I. osztályú focibajnokságban. A hétvégi zárókör előtt matematikailag még öt csapatnak van esélye arra, hogy odaérjen a dobogóra. Vasárnap estére egy lépéssel közelebb kerülünk a megoldáshoz.

Dombóvár FC–Bátaszék SE

Szombat, kezdés: 13 óra

A dombóváriak kétségkívül a szezon egyik meglepetéscsapatának számítanak. Horváth Zoltán keze alatt remek kis gárda formálódott a helyi fiatalokból, amely már sokszor megvillantotta oroszlánkörmeit. Riválisukkal idegenben is nagy meccset játszottak, amelyet akkor a bátaszékiek nyertek 2–1-re. Ha sikerül visszavágniuk, nagyot léphetnek a dobogó felé.

Az esélyek: 45, ill. 55%

Bölcskei SE–Majosi SE

Szombat, kezdés: 13 óra

Barics Péter gárdája csalódást keltően teljesített ősszel, s szinte biztosan hetedikként megy telelni. Egy győzelemmel és egy vereséggel sem tudnak elmozdulni ebből a pozícióból Szili Istvánék, akik ugyanakkor szépen szeretnének búcsúzni a szezontól, és biztosak lehetünk benne, hogy mindent el fognak követni azért, hogy otthon tartsák a három pontot. Az odavágón úgy játszottak 2–2-t, hogy kétgólos hátrányból álltak fel, s igazából a hajrában nekik volt győzelmi esélyük. Ebből mindenképp meríthetnek. Kardos Ernő gárdája viszont nagyon szeretne őszi első lenni (még két elmaradt meccsük is visszavan ebben az évben), ehhez pedig győzniük kell Bölcskén Lizák Péteréknek.

Az esélyek: 45, ill. 55%

Dunaföldvár FC–Tevel Meosz SE

Szombat, kezdés: 13 óra

A földváriak otthon legyőzték a Majost (1–0) és a Bölcskét (3–1) is, s most is esélyesnek számítanak Váradi Tamás tanítványai. A teveliek nem igazán tudtak összeállni, látszik, hogy télen meg kell erősíteni a keretet ahhoz, hogy szebb tavaszuk legyen. Egy földvári siker mindenképpen hitet adna a téli pihenőre Bodó Józseféknek – de ezt nem lesz könnyű kivívni. A teveli meccs parádés volt, akkor 3–3-as döntetlenben egyeztek ki a felek. A sok gólra most is van esély.

Az esélyek: 60, ill. 40%

Szekszárdi UFC II– Tamási 2009 FC

Szombat, kezdés: 16 óra

Az utóbbi meccseken meg­győző volt az UFC, amely a Tevel ellen (3–2) előbb szezonbeli első sikerét jegyezte, aztán Bonyhádon is vezetett a 81. percig (végül 2–1-re kikapott). A műfüvesen, villanyfényben a tamásiakat is meglephetik – pikáns meccs lehet, mert mind Vizdár Zsolt, mind pedig Illés Dezső sok fiatalt játszat hétről hétre.

Az esélyek: 50, ill. 50%

Kakasd SE–Bonyhád VLC

Vasárnap, kezdés: 13 óra

A dombóváriak mellett a szezon másik meglepetéscsapata a kakasdi, Takács Norbert remek kis gárdát gyúrt össze, helyi fiatalokra építve. Az idény leghosszabb győzelmi sorozatával büszkélkedhetnek, hétszer nyertek egymás után! Nemrég Bonyhádon lepték meg a BVLC-t (4–2-re nyertek Márk Krisztiánék), s most is ez a céljuk. Dienes Pál gárdájának viszont kell a három pont a dobogón maradáshoz – nagy meccsre és sok nézőre lehet számítani.

Az esélyek: 45, ill. 55%

Ez lesz még vissza Ha lemegy a hétvégi forduló, már csak három mérkőzés lesz vissza az idényből. A majosiakra még két találkozó vár: jövő szerdán (kezdés: 13 óra) a Szekszárdi UFC második számú csapatát fogadják, jövő szombaton pedig a dombóváriak otthonában (kezdés: 13 óra) pótolnak. A kakasdiak jövő vasárnap a Bátaszék SE-t látják vendégül, ez a mérkőzés is 13 órakor kezdődik majd. A csapatok ugyanúgy három kört játszanak, azaz minden együttesre 27 összecsapás vár. Az ősszel „lement” tizennégy mérkőzés után tavaszra tizenhárom bajnoki találkozó marad. A szezon küzdelmei a tervek szerint az első márciusi hétvégén folytatódnak – tájékoztatta lapunkat Krausz Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei sportigazgatója.

Megyei I. osztály, az állás

1. Bátaszék 12 8 2 2 32–14 26 2. Bonyhád 13 7 3 3 32–17 24 3. Majos 11 7 2 2 35–12 23 4. Dombóvár 12 7 1 4 26–20 22 5. Kakasd 12 7 1 4 33–28 22 6. Tamási 13 6 1 6 17–20 19 7. Bölcske 13 4 3 6 23–24 15 8. Dunaföldvár 13 3 3 7 22–34 12 9. Tevel 13 2 3 8 16–36 9 10. Szekszárd II 12 1 1 10 13–44 4

Borítóképünkön: Simó Csongor (feketében) és a majosiak három győzelemmel az élen zárhatnak