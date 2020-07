A játék öröme, a barátságok ápolása volt most is a torna célja

Paks kitűnő helyszínnek bizonyult a Horfer Serleg strandkézilabda-torna számára. Sok kíváncsiskodó előtt, remek meccseken dőltek el a helyezések. A lényeg azonban idén is a barátságok ápolása volt.

Új homokot is kapott az Ürgemezei Strand pályája a hétvégén tizenharmadik alkalommal megrendezett Horfer Serleg strandkézilabda kupára. Az atomváros abból a szempontból is remek helyszínnek bizonyult, hogy a fürdőzők közül többen is lelkesen szurkoltak a résztvevőknek, a pálya mellett álldogáló, kíváncsiskodó gyerekek pedig boldogan tapsoltak a játékosoknak egy-egy látványos gólt vagy szép megmozdulást követően.

Lengyel Sándor főszervező két hónappal ezelőtt még bosszús volt amiatt, hogy nem sikerült megegyeznie a rendezésről a Szekszárdi Sport- és Szabadidőközpont vezetőjével, most viszont már elégedetten beszélt az eseményről, amely a paksi strand fogadókészségének és vendégszeretetének köszönhetőn nem maradt el.

„Tökéletesen előkészített pályán, remek időben egy tartalmas napot töltöttünk el – mondta Lengyel Sándor főszervező. – Nagyon köszönöm a strand vezetőinek, hogy végig támogattak bennünket, és remek helyszínt biztosítottak a kupának. Idén három női és három férfi csapat versengett a helyezésekért, és az érmekért, de azt is elmondhatom, hogy az eredmény ezúttal is másodlagos volt. Kezdetek óta a barátságok, a kapcsolatok erősítése, ápolása a torna célja, mindenki nagyon jól érezte magát. Sok pozitív visszajelzést kaptam, aki itt volt, az már most megígérte, hogy jövőre is örömmel jön vissza. Nagyon hálás vagyok a kupa támogatóinak, a szponzorainknak, és mindenkinek, aki bármivel hozzájárul a rendezvény sikeréhez” – tette hozzá Lengyel Sándor.

Ami pedig az eredményeket illeti: a nőknél az első helyet a Dream Team csapata szerezte meg, második lett a Bícsgörlz, harmadik pedig a Tevetúra Band. A férfiaknál a Hosszúlépés nevet viselő formáció örülhetett, az Ittasokké lett az ezüstérem, a Hőgyész ifié pedig a bronz.

A helyezettek a Horfer Serleg jóvoltából szép kupákkal, a Bodri Pincészet és a Prantner Pincészet jóvoltából pedig finom szekszárdi borokkal is gazdagodtak.

Különdíjat – ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk – nem osztottak ki, a „Legszebb Nyuszi” díját viszont átadták, mégpedig Kern-Baranya Lilla születendő kislányának, Kern Lillának.