A jó kémia lesz a KSC erőssége

Van potenciál az Atomerőmű KSC Szekszárd idei csapatában Djokics Zseljko vezetőedző szerint, de még idő kell, hogy beépüljenek a fiatalok, ezért a szakember a közönség türelmét kéri.

– Készen állnak a rajtra?

– A tervezett kemény munkát elvégeztük, nyolc hetet dolgoztunk, lejátszottunk nyolc edzőmeccset, azt mondhatom, hogy jó alapozást csináltunk – felelte Djokics Zseljko, akit a jubileumi Sió Kupán ledöntött egy vírus, így az elmúlt napokban nem tudott részt venni csapata edzésein. – Persze vannak hiányosságaink, nem sikerült élvonalbeli tapasztalattal bíró húszéves játékost igazolnunk Gereben Lívia helyére, pedig kettővel is tárgyaltunk, de végül egyikük sem minket választott. A mi fiatal tehetségeink nyári, válogatottbeli elfoglaltságaik miatt kevés időt tudtak a többiekkel együtt dolgozni, és Erica McCall is csak pár napja érkezett vissza hozzánk. Ráadásul keveset játszott a WNBA-ben, messze van attól a formától, amit az előző két idényben mutatott. Ez lesz a harmadik éve Szekszárdon, ismeri a társakat, a játékrendszerünket, bízom benne, hogy gyorsan utoléri magát, mert egy jó Ericára az eddiginél is nagyobb szükségünk lesz a mostani idényben.

– Ha ezt nézzük, a keret nagy része ismeri a játékrendszert, csak a fiatalokat és a két új légióst kellett beépíteni. Milyen lesz az új KSC?

– Az idei évben kicsit olcsóbb légiósokat szerződtettünk, ami persze nem jelenti azt, hogy ne lennének mindketten kiváló kosárlabdázók. Most nem tudtunk előrébb, feljebb lépni szakmailag, ahogy az előző években mindig, most nincs a csapatunkban olyan extra légiós, aki akár egymaga is képes egy-egy kiélezett meccset eldönteni. Viszont nagyon jó a játékosok között a kémia, amit az előző szezon csapatáról nem lehetett elmondani. Ez lesz az egyik erősségünk, a másik pedig a szisztéma, ami mentén évek óta dolgozunk, s amin nem is akarunk változtatni. Mennyiségben és minőségben elmaradunk az eddigi csapatainktól, de ez nem jelenti azt, hogy változtak volna az elvárásaink. Most is ugyanúgy szeretnénk ott lenni az élcsapatok között, ahogy az előző három bajnoki idényben. Nem lesz könnyű dolgunk, mert az előzőnél is erősebb bajnokság vár ránk, de azt megígérhetem, hogy minden meccsen a végsőkig fogunk harcolni! Sok potenciál, sok energia van ebben a csapatban, mint ahogy sok energia van a megújult szakmai stábban is.

– Szombaton itt az első erőpróba hazai pályán a ZTE ellen!

– Szerettem volna, ha egy gyengébb csapattal kezdünk, hogy egy pár fordulót még tudjunk csiszolni a játékunkon, hogy még jobban összeálljunk és formába lendüljünk. A ZTE bronzérmes volt az előző bajnokságban, és most is nagyon erősnek tűnnek, igazi rang­adó vár ránk szombaton, amit meg akarunk nyerni. Mi leszünk hazai pályán, mögöttünk lesz a fantasztikus, párját ritkító szekszárdi közönség, a hatodik emberünk. A fiatal játékosainknak nagyon sokat jelenthet, hogy ennyien buzdítják őket. Szeretném, ha az egész idényben olyan lenne a hangulat a sportcsarnokban, mint amilyen az előző szezonokban is volt a hazai bajnoki és nemzetközi meccseinken. Arra kérem a drukkereinket, hogy jöjjenek minél többen, segítsenek bennünket, és akkor is tartsanak ki, amikor vereséget szenvedünk, mert ilyenkor még nagyobb szükségünk lesz rájuk!