A jövőről dönt ez a négy bajnoki

Mi lesz a Paksi FC-vel? Aggódó olvasók tucatjai keresték meg telefonon és elektronikus levélben szerkesztőségünket. A költőinek tűnő kérdésre a következő hetek választ fognak adni. Kiderül, hogy szerencsét hoz-e az atomvárosiaknak a 13-as? Ennyi ideje játszanak ugyanis folyamatosan az NB I-ben.

Négy mérkőzése van a Paksi FC-nek ahhoz, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát, ezzel együtt megmentse idei szezonját. A vészharangot ugyan még nem kell megkongatnia az atomvárosi alakulatnak, de mellette kell már állnia valakinek.

A paksiak jelenlegi formája nem túl biztató: az utolsó hét bajnoki mérkőzésén nem sikerült győzniük, legutóbb február 23-án a Debrecent verték meg hazai pályán (2–1), azóta két döntetlen és öt vereség a mérlegük. Egy teljes szezont figyelembe véve ennél gyengébb sorozatot legutóbb 2013 szeptembere és 2014 áprilisa között produkált a PFC, akkor 18 (!) bajnokin maradt nyeretlen (kilenc-kilenc döntetlen és vereség), s azok után Horváth Ferencet Csertői Aurél váltotta a kispadon. A 2009/2010-es idényben tizenegy egymást követő bajnokin (öt döntetlen, hat vereség) nem sikerült győzniük, ekkor pedig Kis Károly vette át Gellei Imrétől a stafétabotot. Azóta három, a mostanihoz hasonló lejtmenete volt a zöld-fehéreknek: 2018 májusa és augusztusa között kilenc, november és december között hat, a 2017/2018-as idény vége és a mostani szezon eleje között pedig szintén kilenc meccset játszottak le nyeretlenül.

Öt és fél félidő óta gólképtelen a Paksi FC, egészen pontosan 497 perce nem találtak be a játékosok az ellenfelek kapujába. Ilyen sorozata még nem volt az eltelt 13 élvonalbeli szezonban az atomvárosi csapatnak, eddigi negatív rekordjuk 2006 augusztusa és szeptembere, valamint 2015 decembere és 2016 februárja között négy rúgott gól nélküli bajnoki találkozó volt.

Hogy mi vezethetett ehhez a szerepléshez? Több tényező játszhatott közre ebben.

Nem lehet elmenni amellett szó nélkül, hogy rengeteg sérült van idén a csapatban. Talán ennyi hiányzó még egy idényben sem volt a paksiaknál. A keresztszalag-szakadást szenvedő Haraszti Zsoltról már a szezon előtt tudni lehetett, hogy nem számolhatnak vele, és Simon Ádám is a negyedik forduló óta maródi. Bár mindig vannak újabb hiányzók, egy maggal hetek, hónapok óta együtt készülhet a szakmai stáb. Az utolsó győztes és a legutóbbi, DVTK elleni (0–1) meccs­keret között mindössze annyi különbség volt, hogy Miskolcon ott volt Papp Kristóf és Cseke Benjámin, míg Gévay Zsolt, Fejes András és Lenzsér Bence hiányzott. Utóbbi két játékosra sárga lapjai miatt nem számíthatott Csertői Aurél, s ez a másik ok, ami miatt a vezetőedző gondban van a kezdőcsapat kiállításakor. Idén már 81 sárga és 6 piros lapot gyűjtött be a Paks, tavaly összesen 65+5-öt. Ez valószínűleg a frusztrációból ered, ami az elmúlt mérkőzések eredménytelenségéből eredeztethető.

A tavasszal lejátszott tizenegy bajnokin két győzelem, négy döntetlen és öt vereség az atomvárosiak mérlege, amivel jelenleg a tizedik helyen állnak, egy pontra a kiesőhelytől. Az őszi szezont a nyolcadik pozícióban zárták, még hat pontra a vörös zónától, de nyolcra a dobogótól. A téli szünetben viszont eligazolt Mezőkövesdre Bertus Lajos, akinek hiányát most megérzi a csapat.

A klubváltás miatt egyik felet sem lehet okolni, hiszen a Paks és a játékos is anyagilag jól járt az üzlettel. A középpályás kreativitása azonban nagyon elkélne most is a Fehérvári útra. A négy és fél éves ott tartózkodása alatt a 147 bajnokiból 144-en szerepelt, ebben a szezonban 18 bajnokin egy gólt szerzett és hatot előkészített, míg tavaly hat találatig és kilenc asszisztig jutott (összesen 14 gólt és 34 gólpasszt jegyzett).

A lejtmenet külső szemmel Bertus távozásából eredeztethető, nélküle a Paks lehetőségeinek száma visszaesett, ami a játékosok és az edzői stáb frusztráltságához vezethetett, ez pedig sok egyéni hibát (öngólok, lapok) eredményezett.

Csertői Aurél a Diósgyőr elleni vereség után az eddigi nyugodt és kimért nyilatkozatai (pl: hátrafelé is figyelni kell a tabellán) helyett már úgy fogalmazott, hogy „a hangzatos mondatok helyett a jövőben a cselekedeteknek kell dominálniuk”.

A jelenlegi helyzet ellenére még saját kezében van a Paks sorsa, ugyanis, ha legalább annyi pontot szerez az utolsó négy bajnokin, mint a mögöttük egy ponttal álló DVTK, és legfeljebb hat ponttal gyűjt kevesebbet, mint a sereghajtó Szombathelyi Haladás, bennmarad az NB I-ben. Ráadásul a nyolc, matematikailag a kiesésre még esélyes csapat (a hátralévő meccsek keretes írásunkban) közül hárommal még találkoznak az atomvárosiak.

