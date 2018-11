A karakterek megvannak, csapattá kell gyúrni őket

Egy győzelem még jobb hangulatot teremtene az NB I/B Piros csoportja sereghajtójánál, a Bonyhádi KSE-nél, ahol a kohézióval eddig sem volt gond. Ma a PVSK-hoz látogatnak (19.30).

A bonyhádi kosarasok egymás után süllyesztették a gyűrűbe a játékszert, de a PVSK-Kronosz Kiadó elleni mai rangadó előtti utolsó edzésen a hangulatra sem lehetett panasz: az ugratások, piszkálódások, a jó értelemben vett beszólogatások sem maradtak el a dobóedzés közepette.

„A közösség nagyon jó, a csapaton belüli összhanggal sincs baj. Mondhatom ezt annak ellenére, hogy különböző városokból jövünk edzésekre, így ebből kifolyólag a pályán kívül nem tudunk annyi időt együtt tölteni, mint szeretnénk” – mondta az Atomerőmű SE-től T-licensszel érkező 18 éves Dorogi Gergő, hozzátéve, szoros eredményben bíznak a tapasztalt játékosokkal rendelkező PVSK ellen, s ha őket ki tudják kapcsolni a játékból, az sikerre vezethet.

Egyszóval jó hangulat uralkodott a bonyhádi csarnokban, pedig az eredmények egyelőre nem jönnek a csapatnál: kilencből kilenc vereségnél járnak a másodosztályban.

„Őszinte leszek, csalódott vagyok, amiért idén még nem nyertünk, de azzal, hogy negatív hangokat gerjesztünk, nem jutunk előrébb – fogalmazott lapunknak Morgen Frigyes a klub csütörtöki közgyűlése előtt. – A kilenc vereségből volt három-négy olyan, aminek a végjátékában nem mi voltunk a szerencsésebbek. A 2014/2015-ös bajnokcsapatból csak Tömösváry Máté maradt hírmondónak, ebből kifolyólag teljesen új csapatot kell építeni. Jó karaktereink vannak, mondhatom, hogy tehetséges, fiatal csapat a miénk.”

A rangidős Tömösváry mellett Baki Sándor 23, Somogy-foki Péter 21 éves, a Pécsről és Paksról érkezettek pedig még náluk is fiatalabbak.

„Időre van szükség, hogy összeszokjon a társaság, de fontos, hogy a játékosaim az edzésen és a mérkőzéseken is a maximumot nyújtsák. Helyben kevés játékosunk van, ami kihat az edzésmennyiségre, ezzel a nehézséggel is meg kell küzdenünk – tette hozzá a bonyhádiak edzője. – Arra törekszünk, hogy az újraformálódó csapatban a fiatalok minél több játékpercet kapjanak, hogy sebességben és fizikálisan is fejlődni tudjanak. Szeretnénk már nagyon győzni, de a fiatalok tapasztalatszerzése is fontos. E kettő között kell megtalálnunk az egyensúlyt, hogy jövőre a klubhoz méltó teljesítményt nyújthassunk.”

