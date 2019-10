Extrát játszott a KSC

Nem tudta megnehezíteni az Atomerőmű KSC Szekszárd dolgát a Rutronik Stars Keltern az Európa-kupa szerdai meccsén.

Előre tudni lehetett, hogy a német bajnokság éllovasa nem fogja megtréfálni a szekszárdiakat, de arra nem gondoltunk, hogy csak 8–8-ig tartják majd a lépést a kelterniek Studer Ágnesékkal. Pedig így történt.

Aztán beindult Djokics Zseljko együttese, amely az első negyed után már kilenc ponttal vezetett, a szünetre pedig 26 pontos (!) előnnyel mehetett. Minden mutatóban sokkal jobb volt a KSC, mint az egyetlen német játékos nélkül érkező rivális.

A különbség a szünet után tovább nőtt, a németek képtelenek voltak bármiféle erőkifejtésre, a KSC-ben pedig többen is megszórták magukat. Ahogy azt mostanság megszokhattuk, a szekszárdiaknál a pontok tekintetében Ivana Dojkic és Erica McCall vitte a prímet a maga 16-16 pontjával (Dojkic 4 asszisztot és 4 lepattanót is jegyzett), Bálint Réka 12, Marie Ruzicková 11 ponttal zárt. Studer Ágnes ugyan nem érte el a tíz pontot, de 9 pontjával, 6 lepattanójával és 7 asszisztjával így is a szekszárdiak egyik legjobbja volt. Az utolsó percben pedig Djokics Zseljko bedobhatta a fiataljait, egyszerre volt a pályán Miklós Melinda, Vincze Nikolett és Horváth Dóra – előbbi egy duplát is jegyzett.

„Nagyszerű első félidőt produkáltunk, nagyszerűen védekeztünk. Nincsen ekkora különbség a két csapat között, de ma extrát játszottunk” – értékelt Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.

A csoport másik meccsét, a Herner TC–Basket Hema összecsapást holnap játsszák. A KSC a 4. fordulóban, jövő csütörtökön a Basket Hema otthonában lép pályára.

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–RUTRONIK STARS KELTERN 83–48

(24–15, 29–12, 12–9, 18–12)

Szekszárd, 1000 néző. V.: Matejek (cseh), Maklin (orosz), Zupancic (szlovén)

KSC: STUDER Á. 9/3, DOJKIC 16/6, Theodoreán 4, BÁLINT R. 12/6, RUZICKOVÁ 11/3. Csere: Daniel 3/3, McCALL 16, Studer Zs. 6/6, Kiss V. 4, Miklós M. 2, Vincze N., Horváth D.

KELTERN: Thomas 6, Brown 3, Mayombo 1, CVITKOVIC 12, Nahwezni-Bende. Csere: Joseph 9/3, Jakobsone, Radics 6, Anderson 6/3, Deura 5/3.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–6. 6. p.: 19–8. 12. p.: 29–19. 15. p.: 39–19. 18. p.: 46–25. 22. p.: 57–27. 26. p.: 61–29. 30. p.: 65–36. 34. p.: 72–38. 38. p.: 81–46.

Kipontozódott: Anderson a 40. percben.