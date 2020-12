A két Jenkinsre kell nagyon odafigyelni

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Három idegenbeli mérkőzés vár egymás után a KSC Szekszárdra. Ebből egy könnyűnek, egy közepesen nehéznek, egy pedig nagyon nehéznek ígérkezik. Djokics Zseljko együttese ma este a TFSE-MTK vendégeként kezd, jövő szerdán az ELTE BEAC Újbuda, jövő szombaton pedig az Aluinvent DVTK otthonába utazik.

Nagyon elkapta a fonalat az újraindulás után a KSC, amely mindegyik meccsét meggyőző játékkal húzta be. A PINKK-Pécset 48 (!), a Csatát 21, a Ceglédet 11 pontos különbséggel múlta felül. A TFSE-MTK-val alaposan meggyűlt a baja a KSC-nek a szekszárdi meccsen, Studer Ágnesék végig kiélezett csatában, 71–66-ra tudtak csak nyerni a fővárosiak ellen.

„A szombati meccsünk után kaptunk másfél nap pihenőt, hétfő délután volt az első edzésünk – fogalmazott az irányító. – Kemény és nagyon intenzív tréningeken vagyunk túl, sok mindent tudtunk gyakorolni, ami a fejlődésünket szolgálja. Remélem, a TFSE ellen ezekből már lehet is látni majd valamit. Jó hangulatban, maximális koncentráció mellett dolgoztunk, odafigyeltünk nagyon vezetőedzőnk, Djokics Zseljko mondanivalójára.”

„Az elmúlt időszakban rendre szoros meccseket vívtunk a TFSE-vel, egy olyan csapat lesz az ellenfelünk, amelyik soha nem adja fel, ha netán el is tudunk lépni, akkor is nagyon kell figyelnünk, és nem hagyhat ki a koncentrációnk. A Jenkins testvérek, Chanise és Alisia személyében két kiváló légiósuk van, és ott van Bernáth Réka, aki rendkívüli hatékonysággal szórja a hárompontosokat. Edzőjük, Magyar Bianka fel tudja tüzelni a csapatát, egy pillanatra sem nyugodhatunk meg. Nem igazán fekszik nekünk, hogy kis teremben kell játszanunk, de nyerni szeretnénk” – fejezte be Studer Ágnes.

A KSC-nek továbbra is nélkülöznie kell a vádlisérüléssel bajlódó Erica McCallt, és a koronavírus-betegségből nemrég felépülő Krnjics Szárát, aki ugyan már elkezdte az edzéseket, de a mostani találkozót még biztosan kihagyja.

Tippmix Női NB I, a 15. fordulóban.

TFSE-MTK–Atomerőmű KSC Szekszárd

Budapest, MTK Kosárlabda Csarnok, szombat 18 óra. Vezeti: Győrffy Pál Attila, Boros Tamás, Györfy Rúben.

A találkozó zárt kapus, az internetes televízión, a mindiGO-n lehet élőben követni.

A további szombati mérkőzések: Vasas–ELTE BEAC 18, Diósgyőr–Győr 18.30. Pénteken játszották: PINKK-Pécs–Sopron 53–104 és a Zalaegerszeg–Csata 59–91.

Tippmix Női Kosárlabda NB I.

1. Sopron 8 8 0 740–466 1,00 2. Szekszárd 9 8 1 839–624 0,94 3. Győr 9 7 2 718–631 0,89 4. Csata 9 6 3 719–618 0,83 5. Diósgyőr 11 7 4 861–779 0,82 6. Vasas 5 3 2 353–376 0,80 7. Cegléd 9 5 4 662–618 0,78 8. PEAC-Pécs 8 4 4 532–544 0,75 9. TFSE-MTK 9 3 6 675–688 0,67 10. ELTE BEAC 10 2 8 704–813 0,60 11. PINKK-Pécs 11 1 10 728–926 0,55 12. ZTE NKK 10 0 10 555–1003 0,50

Borítóképünkön: Studer Ágnes (a labdával) szerint egy pillanatra sem lankadhat a figyelmük