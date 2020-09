A kitartás diadala volt Szemerei Levente csúcsa

Maga sem gondolta volna, hogy közel egy perccel megdönti egyéni csúcsát, mégis összejött ez Szemerei Leventének, a Szekszárdi Sportközpont atlétájának tízezer méteren a hétvégi országos bajnokságon.

– Gratulálok az újabb egyéni csúcshoz és az aranyéremhez! Kifutotta magát?

– Köszönöm! Erősnek éreztem magam a verseny előtt, de nem gondoltam volna, hogy ilyen időt futok – nyilatkozta lapunknak Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont húsz éves atlétája, aki hétvégén 30:12,40 perces idővel nyerte meg a tízezer méteres országos bajnokságot. – Öt-hat körrel a vége előtt sok erőm volt, vártam, hogy mikor indul meg valaki a bolyból. Két kör volt vissza, amikor a riói olimpián is szereplő Csere Gáspár tempót váltott, s csak én tudtam tartani vele a lépést, a végén pedig le is tudtam hajrázni.

– Szoros volt a befutó, négyen négy másodpercen belül értek célba.

– Csere Gáspár mellett ott volt Palkovits István is, akit az elmúlt három évben nem tudtam megverni. Ő is egyéni csúcsot futott, ahogy még jó páran. Mondhatjuk, hogy erős mezőny volt, még ha a korábbi években volt erősebb is.

– Májusban önkéntes elhatározásból leszimulálta ezt a távot. Akkor néhány vaddisznó is keresztezte útját, ez eszébe jutott verseny közben?

– Ha az az incidens nem is, de a futás igen. Akkor rosszabbul esett, viszont a tempó másodpercre ugyanez volt. Májusban harmincegy perces eredményt céloztunk meg, végül 30:46-ot futottam, amivel majdnem fél percet javítottam az egyéni csúcsomon. Ezt újabb fél perccel tudtam megjavítani. Magam is meglepődtem ezen.

– Káldy Zoltán huszonkilenc éve felállított 28:01,88 perces országos csúcsa felé tett egy lépést. Ez motiválja?

– Egy országos csúcs minden sportolót ösztönzi, de nem a tízezer méter áll hozzám a legközelebb. Háromezer akadályban látok rá reális esélyt, de arra is csak a távoli jövőben.

– Szezon végéhez közeledve egy kis számvetésre kérném. Mennyire elégedett az idei eredményeivel?

– Sajnos betegség miatt kiesett egy közel két hónapos edzés nélküli, de aktív pihenéssel töltött időszakom. Mégis azt mondom, hogy kihoztam magamból a maximumot, gondolok itt a Szuper Liga döntőben elért második és harmadik helyezésre, vagy a felnőtt magyar bajnokságon szerzett ezüstérmemre. Időeredményben viszont elmaradtam a várakozásoktól, háromezer méter akadályon tíz, ötezer síkfutásban húsz másodperccel szerettem volna jobban menni. Legalább újabb célokat fogalmazhatunk meg a következő évre. Idén viszont még hátravan a mezei ob, ahol szintén jól szeretnék szerepelni.

Az Egyesült Államokban szeretne tanulni Nagy hagyománnyal bír a tízezer méteres bajnokság, ahol valamennyi szakág (800 métertől a maratonig) képviseltetheti magát. Szemerei Levente aranyérme mellett a vándorserleget is hazavihette. „Palkovics Istvánnal kilencéves koruk óta versenyeznek, korábban mindig Levente nyert, az elmúlt három évben viszont a kecskeméti riválisa. Ez a siker egyben a kitartás diadala is volt – fogalmazott Szőke Gergő, a friss bajnok edzője. – Célunk volt az idén, hogy ebben a szakágban is előrébb lépjünk, hiszen akkor a kedvenc számában, az akadályfutásban is gyorsulni tud. Ez a bajnoki cím jó visszajelzés számunkra.” Levente célja, hogy januártól az Egyesült Államokban tanulhasson, ehhez a sportszakmai szempontok (Eb-4. hely és egyéni csúcsok) megfelelnek, a kötelező nyelvvizsgát és az amerikai érettségit is abszolválta. A kérdés az, hogy a járványhelyzetben a tengerentúli első osztályú egyetem közül melyik enged be külföldi diákokat, s azok közül melyik felel meg a kritériumoknak (időjárás, edzői kooperáció). Szőke Gergő elmondta, amiben tudják, támogatni fogják fiatal atlétájukat, hogy elérje célját.

Borítóképünkön Szemerei Levente (jobbról a második)