A Körmend ellen mindennek össze kell jönnie

A tabellán második Egis Körmendet fogadja az Atomerőmű SE holnap este a férfi NB I-ben. Nagyon sokat jelentene egy bravúrgyőzelem a felsőházba igyekvő Paksnak.

Nem az Atomerőmű SE az esélyese a szerdai, Körmend elleni bajnokinak. És ez nemcsak a két együttes formája miatt van így. Idősebb Morgen Frigyes halála is megrogyasztotta a hétvégi, MAFC elleni kínos vereségből kilábalni akaró atomosokat. Pedig ha valamikor, akkor most nagyon kellene egy bravúr, mert a paksiak még nem tettek le arról, hogy ott legyenek a felsőházi rájátszásban, az első öt között. Ehhez azonban olyannyira nem lehet hibázni, hogy mindhárom hátralévő bajnokit be kellene húzniuk Eilingsfeld Jánoséknak. A ma esti, Körmend elleni hazait, valamint a Kaposvár elleni szombati idegenbelit és az április negyedikei, Jászberény elleni itthoni találkozót.

Van mibe kapaszkodnia az ASE-nak, amely az odavágón hatalmas meglepetést okozva 94–91-re legyőzte a vasiakat. Teo Cizmic tanítványai pazar napot fogtak ki, tizenhárom tirplát süllyesztettek el a körmendi gyűrűben, amivel megalapozták a sikert. Az azóta távozott Seth Allen 30 pontot, 7 lepattanót és 6 gólpasszt jegyzett, de többen is jól játszottak. Eilingsfeld János (17 pont, 9 lepattanó), Ruják András (14 pont, ebből 4 tripla), Jabarie Hinds (13 pont, 7 assziszt, 5 szerzett labda) és Troy Barnies (11 pont, 4 lepattanó) egymást múlták felül – ezúttal is ez, a csapatmunka lehet a siker kulcsa.

Férfi NB I, a 24. fordulóban. Atomerőmű SE–Egis Körmend. Paks, ASE-csarnok, szerda, 18 óra. Vezeti: Cziffra Cs., Tőzsér D., Praksch P.