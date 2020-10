Ünnep előtte, ünnep utána – veretlen maradt a KSC

Az elején ráijesztett a szekszárdiakra a DVTK, de végül simán behúzta a borsodiak elleni rangadót a KSC a női NB I-ben, vasárnap este.

Studer Zsuzsának megköszönték. A KSC saját nevelésű kosarasa 16 év után hagyott fel az aktív játékkal, s lett az NB I-es amatőr bajnokságban szereplő második számú csapat edzője. A DVTK elleni rangadó előtt ajándékokkal és virággal köszönték meg a „szolgálatait”, még Völgyi Péter, a miskolciak szakmai igazgatója is hozott egy csokrot – stílszerűen 16 szál virággal.

Hogy a megható pillanatok bódították-e el a szekszárdi játékosokat, nem tudni, de nagyon rosszul kezdődött számukra a rangadó. A Diósgyőr 9–0-s vezetése után a nyáron éppen a riválistól elcsábított Cyesha Goree triplája törte meg a jeget – négy perc és tíz másodperc után! De még hogy megtörte! Sorra jöttek aztán a szekszárdi pontok – két perc és hét másodperc elteltével már 12–11 állt az eredményjelzőn.

A közönség is nagyon belelkesült, de kellett is a buzdítás, mert a DVTK nem adta magát, sehogy sem akart leszakadni. Jó kis meccs volt, minden labdáért dúlt a harc a palánkok alatt. Emitt Erica McCall, és Goree, amott a fiatal Kiss Angelika remekelt, és húzta magával a többieket. Aztán a második etapban még rátett egy lapáttal a KSC, szigorított a védekezésén Djokics Zseljko együttese, amely megnyugtató előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

Aztán úgy is jött vissza a pályára, hogy nem ad esélyt, s a 10–0-s kezdésükkel meg is rogyasztották a DVTK-t. Tizennyolc pontos előnynél (47–29) azt hittük, itt már nem történhet semmi különös. Aztán mégis történt… Chanel Mokango triplájával három perccel a vége előtt visszajött tízen belülre a Diósgyőr, ám Studer Ágnes remek hármasára már nem volt válaszuk a vendégeknek. Cyesha Goree végül dupla duplával zárt, 16 pontja mellé 13 lepattanót kapott le (Erica McCall 32-es teljesítményindexet ért el). A KSC pedig robog tovább, negyedik bajnokiján a negyedik sikerét is behúzta.

Atomerőmű KSC Szekszárd-Aluinvent DVTK 67–57

(19–19, 18–10, 19–12, 11–16)

Szekszárd, 800 néző. V: Győrffy, Minár, Tóth C.

Szekszárd: Studer 10/6, Miklós M. 3/3, Skorics 8, GOREE 16/3, Krnjics 4. Csere: McCALL 21, Zele, Szabó F. 2, Theodoreán 3/3, Holcz, Bálint R. Edző: Djokics Zseljko.

DVTK: Medgyessy 7, Kányási 9/3, MOKANGO 10/6, Vitola 5, KISS A. 14. Csere: Pusztai 7, Vukov, Aho 5/3, Tóth F. Szakmai igazgató: Völgyi Péter.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 0–9. 7. p.: 12–11. 9. p.: 16–17. 12. p.: 21–19. 16. p.: 31–24. 19. p.: 37–28. 23. p.: 43–29. 27. p.: 52–36. 30. p.: 56–41. 37. p.: 62–54.

Mestermérleg Djokics Zseljko: – Ebben a szezonban minden mérkőzés felér egy ünneppel, főleg, ha szurkolók előtt rendezhető. A bajnokság elején vagyunk még, van hova fejlődnünk. Győztünk, de a hárompontosokat rossz százalékkal dobtuk, hiányzott Zala Friskovec, aki egy-egy triplával kihúzott volna minket a gödörből, amikor abba belekerültünk. Völgyi Péter: – Két dolog miatt szenvedtünk vereséget annak ellenére, hogy jól kezdtünk. Sok támadólepattanót engedtünk az ellenfélnek és sok olyan labdát adtunk el, ami higgadtabb játékkal kiküszöbölhetőek lettek volna. Ennek fényében teljesen megérdemelt a Szekszárd győzelme.

Borítókép: Az ex-diósgyőri Cyesha Goree vezérletével győzte le a Szekszárd a Diósgyőrt