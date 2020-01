A KSC nagy hátrányba került az EK-ban

Túl kemény ellenfélnek bizonyult a Lointek Gernika Bizkaia az Atomerőmű KSC Szekszárd számára, amely 91–73-as vereséget szenvedett a női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntős párharcának első összecsapásán.

Megtelt drukkerekkel a szekszárdinál is kisebb csarnok a kezdésre, mintegy nyolcszáz néző várta izgatottan a feldobást.

A frenetikus hangulatban Dojkic dobta az első kosarat, de ez nem szegte a kedvét Milicéknek, akik – ahogyan arra számítani lehetett – belső pozíciókból voltak eredményesek, és sajnos jobban is lepattanóztak, mint McCallék. Öt perc után, 10–5-ös állásnál időt is kért Djokics Zseljko, de nem tudta felrázni csapatát, egy perc múlva már tízre nőtt a hazai előny. Sok volt az eladott labda, nem ízlett a Szekszárdnak a Gernika letámadó védekezése. Krnjics vitt új színt az atomosok játékába, szerzett labdáiból Dojkic ziccerezett, Ruzicková pedig egy triplát tett a közösbe, a negyed végére két pontnyira felzárkózott a KSC.

A rövid pauza után kiegyenlítettek és a vezetést is átvették a kék-fehérek Dojkic és Krnjics dupláival. Sajnos nem maradtak sokáig fórban, két távolival fordított Diez. Gyorsabb, acélosabb volt a baszk gárda. Ráadásul szerencséjük sem volt Dojkicéknak, több véleményes szituációt a hazaiak javára ítéltek meg a játékvezetők, a KSC horvát légiósa ezt nehezen is viselte, három faultot is begyűjtött, le is kellett cserélni, addigi legértékesebb játékosát kellett nélkülöznie a Szekszárdnak, amely 14 pontos hátránnyal vonult az öltözőbe.

A folytatásban sem adták alább Dietrickék, iszonyatos tempót diktáltak, és tovább növelték előnyüket, amely három perc elteltével már közeledett a húszhoz (23. perc: 53–34). A vendég időkérés után Marshall kozmetikázott az addigi siralmas szekszárdi triplamutatón (12,5 %), majd Krnjics gól jó plusz eggyével zárkózott a KSC, ezt követően a baszk tréner rendelte magához lányait. Lopez mester együtteséhez azonban nem tudtak közelebb lopózni Studer Ágiék, akiknek iszonyatosan meg kellett dolgozni minden egyes dobóhelyzetért, amik sajnos többnyire ki is maradtak, miközben Wojtáék sokkal tisztábban dobhattak, s pontosabbak is voltak.

A záró negyedet 17 pontos vezetésről kezdhette a Gernika (65–48), amely Milic gól jó plusz eggyével, majd újabb ziccerével húsz fölé növelte fórját. Ez a differencia nagyjából állandósult is a végjátékig, amikor Marshall belendült, közelről és távolról is betalált. Kár, hogy Dietrick mellett ő is kipontozódott. Az viszont jól jött, hogy Studer Ági is szerzett egy triplát és értékesített két büntetőt. De a végszó így is a Gernikáé maradt, Arrojo állította be egy hármassal a 91–73-as végeredményt. Hogy ez mire lesz elég, az majd a jövő szerdai szekszárdi visszavágón derül ki, mindenesetre egy irdatlanul erős csapatot ismerhettünk meg a baszk gárdában.

Kosárlabda, női Európa-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Lointek Gernika Bizkaia – Atomerőmű KSC Szekszárd 91–73 (20–18, 26–14, 19–16, 26–25). Gernika-Lumo, 800 néző. Vezette: Monteiro (portugál), Dominique (gibraltári), Boubert (francia).

Gernika: Ocete Castillo 10, DIETRICK 18/6, WOJTA 13/6, ARROJO 12/3, MILICS 21. Csere: Mazionyte 7/3, DIEZ 6/6, Lo-Sylla 4, Ariztimuno, Molina-Prados. Edző: Mario Lopez

Szekszárd: Studer Á. 12/6, DOJKIC 14, MARSHALL 15/3, Ruzicková 7/3, McCall 4. Csere: Bálint, KRNJICS 16, Theodoreán 5/3, Kiss. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 5. perc: 10–5, 9. p.: 20–14, 11. p.: 20–22, 15. p.: 35–25, 18. p.: 41–26, 23. p.: 53–34, 30. p.: 65–46, 32. p.: 71–48, 37. p.: 81–62.

Kipontozódott: Dietrick (39. perc), Marshall (40. p.).